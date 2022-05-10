【快速檢測】5區污水樣本呈陽性　當區民政事務處向住戶及清潔工派快測包

▲ 5區污水樣本呈陽性，當區民政事務處向住戶及清潔工派快測包。（政府新聞處）

因應西貢、東區、荃灣、南區及葵青區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（10日）透過荃灣和東區民政事務處，向區內住戶、清潔及物管員工派發共逾20萬套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

西貢區：景林邨、富寧花園、裕明苑及頌明苑

東區：藍灣半島

荃灣區：和宜合村、清快塘新村、深井村、深井新村及深井舊村

南區：嘉和大廈、鴻福苑、南津‧迎岸、嘉福閣、田灣畔、登峰‧南岸、田灣街5-5A及7-9號（單號）

葵青區：華員邨及華景山莊

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：李榮忠