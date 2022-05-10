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自由黨領導層換屆　張宇人頂替鍾國斌任黨魁

政治 20:28 2022/05/10

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自由黨領導層換屆，原主席張宇人（左二）出任黨魁，頂替未能連任的立法會議席的鍾國斌（右二）。（資料圖片）

自由黨領導層換屆，該黨原主席張宇人出任黨魁，頂替失落立法會議席的鍾國斌，至於自由黨副主席、立法會批發及零售界議員則升任主席；胡漢清及立法會議員李鎮強連任副主席一職，港區人大代表陳曉峰升任副主席。

自由黨中央委員會於4月22日通過啓動黨領導及地區執行委員會主席換屆，黨總部只接獲一張有效的提名表；根據黨章規定，該份提名表的候選人自動當選，新當選領導層即日生效。

自由黨於去年立法會選舉派出5人參選，原自由黨黨魁鍾國斌未能連任紡織及製衣界議員之位。由於該黨規定，黨魁及黨主席必需要由立法會議員擔任，以專責處理立法會事務，該黨日前開會討論黨內管理層變動。鍾國斌早前亦已表明，未來會繼續留在黨內，但只會集中在後勤工作。

另外，至於新一屆地區執行委員會，則由南區區議會海灣選區議員梁進、九龍城區議會主席兼九龍塘選區議員何顯明及社區幹事梁志偉，分別擔任港島、九龍、新界3區委員會主席。

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撰文 : 傅流螢

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