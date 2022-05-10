【臨時疫苗通行證】郵局下周推出網上預約服務　每日申請名額已增至3,100個

▲ 郵局下周推出網上預約服務，每日申請名額已增至3,100個。（資料圖片）

「疫苗通行證」第二階段4月30日起生效，市民須接種至少2劑新冠疫苗方可進入食肆等處所。而5月1日或以後持非本地新冠疫苗接種或感染紀錄人士，則需登記其接種紀錄，才會獲發可供本地使用的「臨時疫苗通行證」。非本港疫苗接種紀錄者，則需前往郵局申報（詳情即看【下一頁】）。

香港郵政今日（10日）宣布，就指定郵政局提供辦理非本地新冠疫苗接種紀錄、「臨時疫苗通行證」及非本地康復紀錄的服務，下星期將推出網上預約服務，以方便有需要人士可預先選擇日期、時段及指定郵政局前往使用服務。網上預約詳情將稍後於香港郵政網頁公布。此外，18間指定郵政局亦同時設有「即日籌」。

現時，香港郵政每日處理的名額已增至3,100個。市民可瀏覽香港郵政網站，查閱18間指定郵政局的資料及名額。

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責任編輯：李榮忠