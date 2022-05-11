【傑出學生】科大生盼投身科研　冀研究減藥物成本貢獻社會

▲ 「創明天獎學金」其中兩位得主。（陳永康攝 ）

科大4年級學生郁天翔自小患呼吸道疾病， 小時候患病的經歷令他深刻體會到藥費昂貴的問題，啟發其投身科研的念頭，盼望有朝一日可改變現況，將藥物成本降低。港大生物醫學系學生黃穎欣同樣擁有貢獻社會的想法，希望透過其醫學技能回饋社會。

大灣區共同家園青年公益基金第2屆「創明天獎學金」，從近200份申請中，選出16位才學兼優、熱心服務社會的本地大學生，並向他們頒發5萬元獎學金。其中一位得主為科大科技及管理學雙學位（生物科技）4年級的郁天翔。小一時從深圳來港讀書，郁天翔學習英文時跟不上進度曾令他灰心喪氣，一度感自卑，但在師長的鼓勵下發奮，透過觀看英文電影學習及背誦英文生字，日積月累的努力下大大進步。

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郁天翔自小患哮喘及支氣管炎，小時常要看醫生。記得有一次不適，父母帶他到私家醫院求診，生病的細節記得不清，但費用高昂的帳單令他久久不能忘懷：

我睇一次醫生要兩三千，但父母病咗會寧願請假返深圳睇醫生，我覺得好內疚。

後來他了解到醫療費用高昂的其中一個原因，與藥物費用有關，加上其崇拜的對象均是一些科學家，例如「光纖之父」高錕、2013年諾貝爾醫學獎得主發現細胞傳遞物質機制詹姆士·羅斯曼（James Rothman）等，令他萌生日後投身科研的念頭，希望擁有改變現況能力︰

有啲科學家不計較財富，但留比世人的影響就好大。作為一個科研人，每日都係研究緊一啲新嘢，可能有一日我嘅發現會改變社會現況。

郁天翔入讀科大後，曾連續兩年獲列入院長嘉許名單， 2021年更取得香港證券及投資學會獎學金。他計劃大學畢業後繼續進修，投身生物科技研究，盼望為香港社會出一分力，尤其想降低藥物成本。

▲ 郁天翔。（陳永康攝）

港大生物醫學生 冀回饋社會

另一位「創明天獎學金」得獎者，正就讀港大醫學院生物醫學學士3年級生的黃穎欣同樣想貢獻社會。她自幼對科研及人體病理學等醫學課題很感興趣，自大學1年級暑假起，曾跟隨港大生物醫學學院副院長何永基，開始接觸醫療大數據、流行病學及生物信息學的研究；至大學2年級暑假就參加新加坡南洋理工大學LKCMedicine副院長、神經科學家Lim Kah Leong針對柏金遜症的研究，包括協助數據分析、文獻回顧等。黃穎欣亦獲選於今年暑假參與英國牛津大學心臟科的相關研究。

有見近年社會氣氛緊張，為青少年帶來精神健康方面的壓力，黃穎欣與另外4名港大同學計劃開發手機應用程式，透過輕鬆的遊戲方式，讓青少年學習情緒管理等知識。在繁重的課業中抽出時間，黃穎欣說原因只有一個︰「就算幾忙都要回饋社會。」她仍在摸索未來想深入鑽研的研究課題，希望能以自己的醫學技能貢獻社會。

▲ 黃穎欣。（陳永康攝）

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記者：黃悅晴