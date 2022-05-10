【強制檢測】40幢大廈納強檢 涉將軍澳維景灣畔8座、天水圍嘉湖山莊麗湖居3座等【附名單】
社會 21:17 2022/05/10
政府今日（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月11日至12日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀 道 38-40 號
- 將軍澳維景灣畔 8 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 將軍澳將軍澳中心 1 座
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 鰂魚涌太古城順安閣
- 將軍澳東港城 7 座
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
- 將軍澳翠林邨康林樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 大角咀維港灣 5 座
- 何文田常樂街 3 號冠熹苑
- 沙田博康邨博安樓
- 大埔大埔中心 9 座
- 西營盤德輔道西 227-233 號康明大廈
- 灣仔軒尼詩道 117-123 號 軒尼詩大樓
- 大埔富亨邨亨泰樓
- 石硤尾石硤尾邨美映樓
- 黃大仙竹園北邨橡園樓
- 屯門友愛邨愛樂樓
- 屯門澤豐花園澤安樓
- 東涌富東邨東埔樓
- 荃灣象山邨翠山樓
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 天水圍天耀邨耀民樓
- 薄扶林裕仁大廈 C 座
- 元朗大棠路 99 號蝶翠峰 8 座
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居 3 座
- 葵涌大窩口邨富安樓
- 長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
- 土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣 H 座
- 大圍秦石邨石暉樓
- 九龍城啟朗苑啟逸閣
- 藍田滙景花園 3 座
- 青衣綠悠雅苑 3 座
- 荃灣環宇海灣 8 座
- 柴灣康翠臺 7 座
- 青衣長發邨賢發樓
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責任編輯：李榮忠