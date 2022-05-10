【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉將軍澳維景灣畔8座、天水圍嘉湖山莊麗湖居3座等【附名單】

▲ 40幢大廈納強檢，涉將軍澳維景灣畔8座、天水圍嘉湖山莊麗湖居3座等。（資料圖片）

政府今日（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月11日至12日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

天水圍天澤邨澤星樓

荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀 道 38-40 號

將軍澳維景灣畔 8 座

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

將軍澳將軍澳中心 1 座

將軍澳廣明苑廣昌閣

鰂魚涌太古城順安閣

將軍澳東港城 7 座

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

將軍澳翠林邨康林樓

觀塘安泰邨智泰樓

沙田碩門邨喜碩樓

大角咀維港灣 5 座

何文田常樂街 3 號冠熹苑

沙田博康邨博安樓

大埔大埔中心 9 座

西營盤德輔道西 227-233 號康明大廈

灣仔軒尼詩道 117-123 號 軒尼詩大樓

大埔富亨邨亨泰樓

石硤尾石硤尾邨美映樓

黃大仙竹園北邨橡園樓

屯門友愛邨愛樂樓

屯門澤豐花園澤安樓

東涌富東邨東埔樓

荃灣象山邨翠山樓

天水圍天恒邨恒貴樓

天水圍天耀邨耀民樓

薄扶林裕仁大廈 C 座

元朗大棠路 99 號蝶翠峰 8 座

天水圍嘉湖山莊麗湖居 3 座

葵涌大窩口邨富安樓

長沙灣李鄭屋邨禮讓樓

土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣 H 座

大圍秦石邨石暉樓

九龍城啟朗苑啟逸閣

藍田滙景花園 3 座

青衣綠悠雅苑 3 座

荃灣環宇海灣 8 座

柴灣康翠臺 7 座

青衣長發邨賢發樓

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責任編輯：李榮忠