【傑出醫生】急症醫生何曉輝︰上親電視唔慌好嘢　認為醫生態度比醫術重要

▲ 何曉輝在1995年起於伊利沙伯醫院內發展創傷急症，並出任醫管局成立急症服務委員會首屆主席，推動全港創傷發展。（陳國峰攝）

「我哋啲同事，呢個月，捱得好辛苦……」第5波疫情令公營醫療不勝負荷，一度於人前泣不成聲的伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝，人後其實身經百戰，投身伊院36年來處理過多宗大型災難事故，包括1996年嘉利大廈大火，他苦笑道：「我上親電視都唔慌好嘢。」只盼社會能從每宗事故中汲取教訓。

花甲之年再遇上世紀疫症，退休計劃也需押後半年，他勉勵新一代醫生態度比醫術重要，必須為病人提供最好方案：

好想幫人的態度，病人是感受到的。

自言「計數唔叻、又唔識做生意」的何曉輝選讀醫科，畢業至今36年一直投身伊院，他透露早在出生前已與伊院結下不解之緣，因在母親懷裏已一直陪伴媽媽到伊院產檢，至中學時打籃球弄傷眼也是到伊院求醫，成為人生首次入院經歷：

所以我畢業後就好想入番呢間醫院做。

考獲外科資格的何曉輝，在外科病房內遇上一位因交通意外被鐵通穿肚的小巴司機，首次處理創傷病人就成功將病人救治：「當時已覺得創傷需要發展，而喺外國，創傷基本上同外科一致，所以覺得值得做（發展創傷）。」他於是在1995年起於院內發展創傷急症，並出任急症服務委員會首屆主席，推動全港創傷發展。

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多宗大型事故 冀社會汲教訓

「我上親電視都唔慌好嘢。」何曉輝救急扶危多年間處理過不少歷史事故，如1997年17人亡的尖沙咀卡拉OK縱火案、同年年初一花車巡遊時失控撞入人群、1996年41死80傷的嘉利大廈五級大火等，他憶述當時「喺醫院望出去都見到黑煙，知道大件事」，於是伊院派出3隊醫療隊，輪流派駐事故現場18小時，是有紀錄以來最長，該院共處理40多名病人，其中一人在院內離世，為誤墜升降機槽殉職的消防員。

何希望各種事故可令社會汲取教訓及改進：

預防係重要，處理創傷最好係件事唔好發生，就算幾叻都未必處理到個別人士，事後反應點都做唔夠，嘉利大廈如果唔係防火問題，唔會死咁多人，大型事故大家都只係盡做。

設身處地 提供病人最好方案

回顧過去，何曉輝笑言畢業初期也曾目中無人：「以為自己好叻，後生都有呢啲衝動」，但隨人漸長「慢慢將角磨平啲，人圓返啲」。他總結一名好醫生要有3大元素，包括知識、技能及態度，他相信現代醫生都具備首兩項，惟認為醫術並非最重要，而良好態度是指要設身處地為病人提供最好方案：

將個波拋俾病人或家屬不是正確態度，因為知識有別，當然也不是為病人決定好所有事。好想幫人的態度，病人是感受到的。

入行36載身經百戰 延遲退休

何曉輝原定上月30日退休，不幸遇上第5波新冠疫情，令退休計劃延遲半年，不過他打算退休後休息一至兩個月，便重返伊院做2年臨床工作，「因為太太未退休」。被問到有沒有想過轉投私營醫療，他搖頭斷言沒有，因認為在公立醫院能夠更純粹為病人提供醫學意見：

對錢無咩概念，喺公院開心啲。

何曉輝獲醫管局頒傑出員工，他稱樂任管理層推動改變，詳情請看：下一頁。

何曉輝疫下曾淚灑人前，事隔2個月親解落淚原因，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文