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【傑出醫生】獲醫管局頒傑出員工　何曉輝樂任管理層推動改變

社會 00:00 2022/05/11

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何曉輝今年獲醫管局頒發傑出員工獎。（陳國峰攝）

伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝於2016年被委任為啟德發展區新急症醫院籌劃組統籌，該院目標2025年竣工，他透露新醫院會有不少高端設備，如高壓艙、自製放射元素診斷、在手術室增設磁力共振掃描，以更清晰切割腫瘤等。

他認為醫管局增設新設備有助挽留人手，又指不少醫護已期望到新醫院工作：

呢啲設備私家醫院係無嘅，一定做唔到，因為啲病人咁複雜。

工作平步青雲  膺傑出員工

工作上平步青雲，今年更獲醫管局頒發傑出員工獎，何曉輝坦言一直沒為職業生涯訂下目標，但形容成為管理層後推動到改變為自己帶來一點成就感：

做醫生無咩指標，無話要做幾多年要升咩職，但自己喺管理層就可以提出新嘅嘢，Change係好重要，否則好多嘢都發生唔到，例如以前中風係無得醫。

何曉輝1986年港大醫科畢業後，1999年起便擢升成管理層，分別出任伊院急症室部門主管、副行政總監、聯網臨床服務統籌，任內引入多種急症室服務，如聯合多個專科組成24小時嚴重盆骨創傷醫療隊等，他透露多年來沒為職業生涯訂下目標，但坦言成為管理層後能推動改變，為自己帶來一點成就感。

何曉輝擔任管理層期間，完善了多種急症室服務，包括帶頭在急症室內設置病房及引入晚晴室，2008年起聯合外科、骨科、麻醉科等組成24小時嚴重盆骨創傷醫療隊，一年為約10多位病人做「三合一手術」，將病人死亡率降至20%；另在中風治療上首引入溶栓治療等。

何曉輝身經百戰，投身伊院36年來處理過多宗大型災難事故，包括1996年嘉利大廈大火，他苦笑道：「我上親電視都唔慌好嘢。」詳情請看：下一頁

何曉輝疫下曾淚灑人前，事隔2個月親解落淚原因，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文

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香港大學 行政 伊利沙伯醫院 畢業 私家醫院 服務 中風

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