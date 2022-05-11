【傑出醫生】急症醫生疫下曾淚灑人前　何曉輝親解落淚原因

▲ 急症醫生疫下曾淚灑人前，何曉輝親解落淚原因（陳國峰攝）

第5波疫情席捲而來，公立醫院急症室成重災，伊院急症室顧問醫生何曉輝在員工座談會上流下男兒淚一幕扣人心弦。

事隔2個月，何曉輝解釋當時是對病人得不到應有治療有所感觸，「同事有少少沮喪，但無做逃兵」。他又認為無人需為此負上責任，因Omicorn變種病毒傳播性高，醫院總是防不勝防，亦不認同當時應採取與病毒共存策略︰

你想見到香港死幾多人先可同病毒共存呢？

爆疫同事沮喪 惟無做逃兵

3月初為今波疫情高峰，單日確診一度逾7萬宗，當時大批長者露宿等候入院，慘況令人心酸，不過何曉輝認為疫情下醫療系統並無崩潰，因崩潰是指放棄、同事心灰意冷、病人不信任而不到醫院求醫，他形容當時「同事有少少沮喪，但無做逃兵，無見過有醫護確診7日後唔返工」，認為同事仍然熱心工作，集合每人的力量，問題並不大。

內地專家及後提出設立定點醫院，集中部分醫院只收治染疫病人，伊院成為本港第3間定點醫院，何曉輝於員工大會向前人員講解相關安排時，突然泣不成聲；何曉輝解釋，感觸是基於病人得不到應有治療，一度有403名病人上不到病房，但強調並不是因為工作時間長或感到壓力︰

咁多年都無咩壓力，都係咁做，做醫生如果你驚長時間就唔好做啦。

倘現第6波 應有能力應對

他認為Omicorn變種病毒傳播性高，醫院總是防不勝防，故無人需為此負上責任，亦不認同當時應採取與病毒共存策略，因會導致大量人離世，但認為事件給予港人最大的教訓是疫情前疫苗接種率低：

疫苗好有用，從護老院見到打咗針情況無咁差，係好可惜囉。

當大家在擔心第6波出現會令悲劇重演，何則相信有能力應對，因醫治方法已統一、疫苗接種率高，及有不少社區隔離設施︰

不論設施、心態同人員都應該有相當信心，覺得係處理得好。

何曉輝身經百戰，投身伊院36年來處理過多宗大型災難事故，包括1996年嘉利大廈大火，他苦笑道：「我上親電視都唔慌好嘢。」詳情請看：下一頁

何曉輝獲醫管局頒傑出員工，他稱樂任管理層推動改變，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文