【暴雨停課】明日暴雨憂學生上課安全　澳門珠海宣布全日停課

▲ 明日持續暴雨憂學生上課安全，澳門及珠海當局宣布全日停課。

澳門地球物理暨氣象局指，目前集結在廣東北部的低壓槽正逐漸向南移動，預料將於本周持續影響廣東沿岸，明日至周六天氣不穩定，有大驟雨及雷暴。氣象局預測，明日（11日）澳門及周邊地區將出現持續時間長及強度大的降雨甚至暴雨情況，有可能對學生上課安全造成重大影響。

澳門教青局經與氣象局商討後宣布，非高等教育各教育階段全日停課，高等院校參照有關規定執行。

教青局提醒學校應確保校舍開放及安排人員照顧已返抵學校的學生，直至情況適宜學生安全回家為止。學校應提前妥善做好各項防禦措施，包括預先安裝防水閘、檢查建築物及校舍設施，遷移設備和留意電力系統情況，做好提防水浸的準備。

此外，珠海亦宣布全市中、小學校，幼兒園（寄宿制高中、職業學校除外），明日停課 1天，以確保災害天氣期間學生安全。

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記者：李榮忠