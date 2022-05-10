  • 26°C
香港時間 : 2022510日 (週二) 23:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暴雨天氣】中央氣象台指未來數日為今年以來最強降雨　持續時間長雨量大

社會 22:57 2022/05/10

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

因應目前集結在廣東北部的低壓槽正逐漸向南移動，預料明日至周六天氣不穩定，有大驟雨及雷暴。澳門及珠海宣布，除高等教育學院外，中、小學校，幼兒園明日（11日）全日停課 1天；而廣州則停課至12日（詳情即看【下一頁】）。

中央氣象台預測，今次為今年來最強降雨，涉及範圍廣、持續時間長、累計雨量大。其中廣州大部分地區出現大到暴雨，局部地區大暴雨；累計雨量普遍有100至200毫米，廣東中東部和南部200至400毫米，粵港澳大灣區可達300至400毫米。

至於香港則暫未有宣布停課，天文台指明日至周日香港的天氣會轉趨不穩定，有驟雨及狂風雷暴；提醒市民要做好準備，上班上學前緊記留意最新的天氣資訊及預測。

天文台又預料一股東北季候風，周日會抵達廣東沿岸，風勢會頗大。下周初氣溫稍低，預料最低會降至19度。而隨著低壓槽遠離，下周初至中期雨勢逐漸減弱，氣溫將回升至最高28度。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【暴雨停課】明日暴雨憂學生上課安全　澳門珠海廣州宣布全日停課
今日 21:40
【暴雨停課】明日暴雨憂學生上課安全　澳門珠海廣州宣布全日停課
【天氣不穩】雷暴警告生效　料新界西部有局部地區雷暴
今日 18:05
【天氣不穩】雷暴警告生效　料新界西部有局部地區雷暴
【澳門天氣】澳門料有大驟雨及雷暴　料未來1小時影響當地及相鄰地區
今日 16:57
【澳門天氣】澳門料有大驟雨及雷暴　料未來1小時影響當地及相鄰地區

你可能感興趣

【暴雨停課】明日暴雨憂學生上課安全　澳門珠海廣州宣布全日停課
今日 21:40
【暴雨停課】明日暴雨憂學生上課安全　澳門珠海廣州宣布全日停課
【天氣不穩】雷暴警告生效　料新界西部有局部地區雷暴
今日 18:05
【天氣不穩】雷暴警告生效　料新界西部有局部地區雷暴
【澳門天氣】澳門料有大驟雨及雷暴　料未來1小時影響當地及相鄰地區
今日 16:57
【澳門天氣】澳門料有大驟雨及雷暴　料未來1小時影響當地及相鄰地區
天氣 暴雨 幼兒園 澳門 珠海 學校 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影