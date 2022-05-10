【暴雨天氣】中央氣象台指未來數日為今年以來最強降雨　持續時間長雨量大

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因應目前集結在廣東北部的低壓槽正逐漸向南移動，預料明日至周六天氣不穩定，有大驟雨及雷暴。澳門及珠海宣布，除高等教育學院外，中、小學校，幼兒園明日（11日）全日停課 1天；而廣州則停課至12日（詳情即看【下一頁】）。

中央氣象台預測，今次為今年來最強降雨，涉及範圍廣、持續時間長、累計雨量大。其中廣州大部分地區出現大到暴雨，局部地區大暴雨；累計雨量普遍有100至200毫米，廣東中東部和南部200至400毫米，粵港澳大灣區可達300至400毫米。

至於香港則暫未有宣布停課，天文台指明日至周日香港的天氣會轉趨不穩定，有驟雨及狂風雷暴；提醒市民要做好準備，上班上學前緊記留意最新的天氣資訊及預測。

天文台又預料一股東北季候風，周日會抵達廣東沿岸，風勢會頗大。下周初氣溫稍低，預料最低會降至19度。而隨著低壓槽遠離，下周初至中期雨勢逐漸減弱，氣溫將回升至最高28度。

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記者：李榮忠