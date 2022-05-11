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【第五波疫情】中大港大聯合研究　證3針復必泰明顯較科興有效禦BA.2

社會 22:44 2022/05/11

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中大港大聯合研究，證3針復必泰明顯較科興有效禦BA.2（資料圖片）

新冠疫情流行逾2年，新冠病毒不斷變種，令人質疑疫苗保護力。中大及港大團隊測試接種不同疫苗對預防本港第5波疫情流行Omicron BA.2變種病毒株的保護力，結果發現已打3針復必泰疫苗，及曾感染原始病毒後補打一針復必泰的保護力，明顯較只打3針科興疫苗的高。

研究由港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文帶領，於2020年2月至2021年11月進行，並將6個群組中各隨機抽出20人，在他們接種最後一劑疫苗3至5星期後抽取血清，分別測試對原始病毒株、Omicron BA.1及Omicron BA.2產生的中和抗體：

群組 對BA.2的中和抗體幾何平均滴度（GMT） 對BA.2保護力足夠人數
打3針復必泰 95.1 20人
打3針科興 9.3 0人
打2針科興及1針復必泰 46.0 16人
曾感染原始病毒 9.0 1人
曾感染原始病毒後打1針復必泰 144.2 20人
曾感染原始病毒後打了1針科興 28.3 10人

團隊指，對付BA.2所產生中和抗體濃度，打3針復必泰疫苗明顯較打3針科興疫苗高，而曾染疫人士不論補打哪一劑疫苗，均較接種相應3劑同款疫苗所產生的保護力高。團隊同時發現，即使接種後出現突破性感染，即再染BA.1或BA.2，患者產生的交叉中和抗體亦較未接種者高。

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記者：鄧凱文

 

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