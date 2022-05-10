【狂風暴雨】倘中學停課DSE未必押後　開考前發出紅雨或延遲15分鐘開考

▲ 按考評局指引，即使教育局宣布停課，並不代表原定該日舉行的公開考試須延期舉行。（資料圖片）

本港天文台預測明日（11日）會有驟雨及幾陣狂風雷暴，至今本港教育局暫無提前宣布明日停課，惟即使屆時教育局宣布中學停課，並不代表原定明日舉行的中學文憑試（DSE）筆試須延期，但有可能因應情況延遲開考時間。

澳門教育及青年發展局今晚已提早宣布，因應當地氣象局預測明日將出現持續時間長及強度大的降雨甚至暴雨，決定明日除高等院校外，所有教育階段學校全日停課。

現時正值中學文憑試筆試，明日將舉行資訊及應用科技科考試，於早上8時半開考。

按考評局指引，如天文台在考試前發出3號信號或黃色暴雨警告，所有公開考試將照常舉行。

如考試前發出紅色暴雨警告，公開試一般會照常舉行，在此情況下，考評局不會另作公布；如天文台發出紅色暴雨警告而考試仍如期舉行，所有試場主任應將開考時間順延15分鐘；如有需要，個別試場可再額外延遲15分鐘開考。在此之後，在特殊情況下，個別試場如有需要再延遲開考時間，試場主任必須和考評局聯絡。

如天文台在開考前發出黑色暴雨警告，公開考試將會延期舉行，考評局一般會於原定開考時間前約兩小時宣布。考試如需延期舉行，考評局將盡快在考評局網頁或／及透過傳媒宣布新訂考試日期及其他相應安排。

不過，如果天文台在考試期間發出熱帶氣旋警告信號或暴雨警告，試場主任應容許考試繼續進行；各節考試一經開卷，除非試場主任認為情況危險，否則應繼續進行，並依照原定時間完卷。

如熱帶氣旋／暴雨警告在第1節考試進行中發出，考評局將經電台、電視台及考評局網頁宣布有關第2節考試的安排。

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責任編輯：馮琪雅