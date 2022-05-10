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【核電事件】保安局通報大亞灣核電站運行事件　涉2號機組應急柴油機調速器運作異常

社會 23:43 2022/05/10

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保安局通報大亞灣核電站運行事件。資料圖片

​保安局發言人深夜表示，廣東省核應急委員會辦公室今日(10日)向保安局通報了一則有關大亞灣核電站的運行事件，指在5月8日，工作人員例行檢查時發現，大亞灣核電站2號機組其中一台應急柴油機的調速器運作異常。工作人員隨即更換了該調速器，並確認調速器於更換後功能回復正常。

上述情況處理過程中，機組始終處於安全運行狀態。根據國際核事件分級表，本次事件於5月9日確定為0級偏差。事件對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。大亞灣核電運營管理有限責任公司已於其網站公布上述運行事件的詳情。公眾可在其網站（www.dnmc.com.cn）的「核安全信息公開」內的「運行事件」分頁上找到相關資訊。

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責任編輯　李志強

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