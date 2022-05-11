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【雷暴警告】珠江口雷雨區靠近本港　天文台料今日有幾陣狂風雷暴早上雨勢有時頗大

社會 00:09 2022/05/11

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天文台發出雷暴警告至凌晨3時，料今日有幾陣狂風雷暴早上雨勢有時頗大。資料圖片

天文台凌晨發出特別天氣提示，指位於珠江口附近的雷雨區正逐漸發展，並可能在未來一兩小時靠近本港。市民敬請留意天文台最新天氣資訊及預測。

天文台在10日晚上11時正發出雷暴警告，有效時間至11日上午3時正，預料香港有幾陣雷暴，並預測本港今日(11日)天氣預測多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，今早雨勢有時頗大。

天文台凌晨更新天氣預測，指與高空擾動相關的驟雨昨日影響南海北部及華南沿岸，而一道低壓槽昨日在華南北部形成並逐漸向南移動。本港昨日大致多雲及有幾陣驟雨。西貢區雨勢較大，部分地區錄得超過30毫米雨量。

預料該低壓槽會在本週中後期於華南沿岸徘徊，連續數天將有大雨及狂風雷暴。

天文台預測本港今日(11日)天氣預測多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上雨勢有時頗大。氣溫介乎24至27度。吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。展望隨後數日有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。下週初氣溫稍低。

天文台提醒雷暴發生時，市民請採取以下預防措施：

1. 如身處室外，請到安全地方躲避。

2. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

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責任編輯　李志強

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