【天氣不穩】活躍低壓槽持續影響本港　天文台料中午前後雨勢較大

▲ 驟雨及雷暴會在今日持續影響本港，市民請留意最新天氣資訊。(譚以諾攝)

【11:15】天文台發出特別天氣提示，指活躍低壓槽持續影響本港，預料中午前後雨勢可能較大。市民應留意天氣變化。

澳門氣象局就於早上11時40分發出紅色暴雨警告信號，預料雨勢將會維持，低窪地區有水浸。

▲ 今早多處地區錄得超過20毫米雨量，而西貢區更錄得超過70毫米。(天文台截圖)

【09:14】天文台今日（11日）表示，不時有雨區影響珠江口一帶，與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴會在今日持續影響本港，呼籲市民要留意最新天氣資訊。

不少地區錄得逾20毫米雨量，在西貢區更錄得超過70毫米。展望未來數天與低壓槽相關的驟雨及雷暴，繼續影響本港，降雨水平屬於高水平。預料一股東北季候風在周日抵達本港，屆時氣溫逐步下降。

天文台預測今本港地區多雲，有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。展望未來數日有驟雨，隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期雨勢逐漸減弱。

根據9天天氣預報，明天及周五密雲，間中有大雨及狂風雷暴。周日多雲，有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時較為頻密。氣溫逐步下降。周二天色好轉，短暫時間有陽光。

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責任編輯：余思嵐