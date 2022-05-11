【鄧麗欣王子分手】姊弟戀情變真相揭開　王子被爆背Stephy「偷食」 郭雪芙

在2021年6月尾，鄧麗欣（Stephy）突然宣布與台灣男星邱勝翊（王子）結束3年情，王子亦同步在網上宣布已跟Stephy和平分手。

二人的姊弟戀未能開花結果，指王子花心兼未定性，成為分手導火線。Stephy後來社交平台發文護舊愛：「他是一個非常好非常善良的傳統男生。」

近日就有指王子早在與Stephy交往時已與台灣女星郭雪芙暗交，實行「一腳踏兩船」！

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疑早已暗交郭雪芙

Stephy與王子交往3年，而王子因沒有女友在身邊，傳經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會。有指王子、郭雪芙因合作電影《山中森林》而戀上，更被發現夜闖郭雪芙的家。

二人稱雙方只是朋友、已認識超過十年，不過就有指王子在仍與Stephy交往時，早與郭雪芙「暗交」。

另外，社交內平台有帳號「爆料」，上載王子、郭雪芙「見家長」的相片，以力證二人的關係親密。

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當事人未有回應

緋聞傳出後，王子、郭雪芙暫未有在社交平台就事件作出回應。

至於王子的經理人就於昨日（5月10日）指：「王子跟郭雪芙兩人目前只是好朋友關係，這個問題已經在不同傳媒澄清過很多次，兩人因合作電影而變得友好。」

Stephy曾護舊愛

其實在Stephy、王子分手之時，王子曾被傳經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會，更被指暗地與造型師拍拖。

王子在社交平台發文澄清，留言：「無憑無據的報道 很無奈 但還好 這十幾年 我的爲人 身邊的人都很清楚 『謠言止於智者』 清者自清 問心無愧 永保善良。」

Stephy當時亦在社交平台發文：「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人。請大家不要再作太多揣測，感謝。」

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王子曾戀楊丞琳

現年33歲的王子自《模范棒棒堂》節目出道，入行以來一直也被指異性緣極旺，不時與拍檔傳出緋聞。

在2012年，有報道指王子與楊丞琳（Rainie）交往，更於2013年同遊夏威夷，最終因工作繁忙而分手。