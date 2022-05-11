【封區檢測】粉嶺嘉福邨福安樓圍封　福泰樓發現11宗陽性和6宗不確定【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:00】粉嶺嘉福邨福安樓圍封強檢

政府下午4時起圍封粉嶺嘉福邨福安樓強檢，政府目標是在明日中午約12時完成此行動，受檢人士須於今日晚上9時半前接受檢測。

【12:56】粉嶺嘉福邨福樂樓未發現有人未強檢

【12:08】粉嶺嘉福邨福泰樓發現11人未進行強制檢測

政府共檢查了粉嶺嘉福邨福泰樓342名受檢人士的檢測報告，發現11人未進行強制檢測。

【09:57】粉嶺嘉福邨福泰樓發現11宗陽性和6宗不確定個案

粉嶺嘉福邨福泰樓約1,090人受檢，當中發現11宗陽性檢測個案和6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪453戶，當中60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:22】粉嶺嘉福邨福樂樓發現2宗陽性和3宗不確定個案

粉嶺嘉福邨福樂樓約1,700人受檢，當中共發現2宗陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約600戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組