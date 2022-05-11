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【封區檢測】粉嶺嘉福邨福泰樓約1,090人受檢　發現11宗陽性和6宗不確定【不斷更新】

社會 10:18 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:57】粉嶺嘉福邨福泰樓發現11宗陽性和6宗不確定個案

粉嶺嘉福邨福泰樓約1,090人受檢，當中發現11宗陽性檢測個案和6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪453戶，當中60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:22】粉嶺嘉福邨福樂樓發現2宗陽性和3宗不確定個案

粉嶺嘉福邨福樂樓約1,700人受檢，當中共發現2宗陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約600戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組

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