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【極端天氣】本港未有跟隨鄰近地區停課　天文台前助理台長：善用現有機制毋須跟風

社會 10:49 2022/05/11

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(譚以諾攝)

天文台今日（11日）指，與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴會在今日持續影響本港。天文台前助理台長、氣象學會梁榮武表示，應繼續善用現有暴雨機制，不須跟隨鄰近地區做法。

被問到本港未有跟隨鄰近澳門、廣州、珠海及佛山等停課。天文台前助理台長、氣象學會梁榮武接受電台訪問，指天文台對暴雨、颱風及熱帶氣旋機制有分別，暴雨可以連續落數天，如1972年有3日連續200毫米雨量，發生嚴重山泥傾瀉，這些極端天氣難預測，暴雨是臨近預報是較為可靠，而長遠天氣預報有9天天氣預測，但9天天氣時間愈長就不準確，對繼續用有30年暴雨機制較為合適，不會令市民無所適從。

梁榮武指，本港是最早用顏色暴雨機制，其後內地及澳門都有跟用有關做法，所以機制有相似地方，雖然澳門及珠海與本港相近，但仍有十多公里距離，暴雨情況下，各區雨勢有分別，難與其他鄰近地區相比，現時預測暴雨是天文台最頭痛的地方，因暴雨變化、系統隨機性大，不好因為鄰近地區有特別做法而跟風，始終是極端天氣，沿用已習慣的機制較好，日後會否仿傚其他地區做法須再討論，暫時應該善用現有工具預測天氣。

【暴雨停課】明日暴雨憂學生上課安全　澳門珠海廣州宣布全日停課

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記者：余思嵐

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