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【第五波疫情】何栢良倡打第三針寬限期縮短至3個月　料可提升長者接種率

社會 10:55 2022/05/11

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港已打第三劑新冠疫苗人口僅近5成，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時仍有33萬名60歲以上長者未打針，另僅有85萬名長者已接種第三劑疫苗，其接種率為42%，或會影響政府再大規模放寬社交措施。

他建議政府在第三階段疫苗通行證實施後，將接種第三針的寬限期由半年縮短至3個月，鼓勵長者盡快接種，料接種率可在7月前提升至7成。

60歲以上長者的第三針由6個月縮短至3個月，到7月1日前預計夠期未打針的22萬人就會全部打晒，接種率會達至72%。

至於小朋友打針方面，他認為家長開始明白打針的重要性，雖然接種速度較慢，惟兒童感染後出現重症的比率不多，相信醫療系統亦可以應付。

他又說，本港的確診個案維持200至300宗，相信是因為新冠病毒其他變種未進入本港，但遲早亦會在本港出現，屆時疫情可能大幅反彈，故需及早採取措施防範。

如果一旦有BA.4 BA.5變種病毒入侵香港，屆時疫情可能大幅反彈，如果未曾做好準備就「落大雨」就會水浸，防止不要再發生。

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責任編輯：郭詩詩

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