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【張敬軒演唱會】狀態大勇唱至近半夜　女神林明禎送軒公榴槤

娛樂 10:31 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《張敬軒THE NEXT 20 演唱會補場》今年初因為疫情關係而把最後8場演出暫停，至昨晚（5月10日）終再度補場重開，並把加開場次增至16場，這也是第五波疫情放緩後首個紅館演唱會。

因應康文署的放寬社交條例，暫時只能開放五成觀眾入座，張唱敬第一晚的補場演唱會，未能用上座無虛席來形容，不過5成入座率都全滿，也無損觀眾熱情，軒仔在休息幾個月後，狀態大勇，一口氣唱出多首代表作。

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入行20年的張敬軒，已穩佔現時樂壇一線歌手位置，現今次演唱會也盡展其叫座力，今次連同補場的場數接近30場，真的頗有80年代樂壇盛世的光景。

養足精力的張敬軒，首日補場已狀態大勇，入場數字受規限只有五成，軒仔也不無感觸，稱：「今晚得五成觀眾，但係已經係呢個時侯o既full house 喇！真係百感交雜！呢四個月發生好多事，我地身邊，我地香港都係。大家可以再坐番係呢度，我要懷住好感恩的心去努力唱好今晚每一首歌。我決定呢16場演唱會，每一場都當尾場咁做。我唔係講笑，話你聽，今晚有兩個嘉賓！」

觀眾呼歡拍掌起哄，軒仔就無奈笑住話，「我覺得好灰，大家唔係來睇我咩？所有親友都係問，我個晚咩嘉賓？我咪係你個嘉賓囉！」

接著軒仔發現觀眾席，有歌迷高舉一個閃令令紙紮牌，軒仔指著歌迷說，「又係你呀！ 呢位朋友每次整d 好配合紅磡主題的燈牌比我！我想問中間識閃個舊黃色係咩？鐘？你送個鐘比我？紙紮鐘？你真係好野 ！重要剛好12 個字係我扮 mirror 個樣！就憑你呢份創意，我真係要回番個禮比你。」

軒仔確實十分賣力，除唱到幾乎半夜，首場兩位嘉賓包括陳柏宇和林明禎，明禎並送上馬來西亞特產榴槤，觀眾大呼抵睇。

最新影片：葛綽瑤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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張敬軒 陳柏宇 林明禎 歌手 演唱會

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