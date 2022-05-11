【MIRROR成員】姜濤《作品的說話》MV展父愛　抱5個月大BB合照卻搞笑收場

MIRROR成員姜濤早前推出「第十胎」《作品的說話》，新作的MV更由他親自執導。在昨晚（5月10日），姜濤於個人社交平台上截拍攝MV的當日花絮照，當中，抱住5個月大男嬰的他一臉慈父模樣，本以為手中的嬰兒正向他送上愛心手勢，怎料最後來個大反轉，笑爆一眾鏡粉。

姜濤早前在他23歲生日當天推出他的第10首個人單曲《作品的說話》，由他執導的MV上架至今只10日，已累積超過370萬點擊。

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分享《作品的說話》花絮

此帶有反戰訊息的歌曲與MV推出後受到各界的讚賞，姜濤為了回饋粉絲，昨晚貼出拍攝MV當日的花絮照。

照片中的姜濤抱著有份現身MV的一位5個月大男嬰，望著懷中男嬰的他一臉慈愛，但往後繼續拉，見到姜濤拉近，把焦點放在嬰兒的手指上。

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姜濤寫道：

你永遠不會知道

那些作品背後的故事

#作品的說話

#畀畀心畀畀心永不變的標誌

#畀中指畀中指太早熟的標誌

原來姜濤本以為男嬰想向他舉上愛心手勢，最後卻演變成舉中指，令一班姜糖和鏡粉笑爆。姜濤的隊友Edan（呂爵安）留言作勢斥責BB：「做乜欺凌姜濤！！」而ERROR成員保琦亦有留言：「個bb可以同我做朋友，我一定會教到佢更多野，活學活用。」

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