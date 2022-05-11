【第一夫人】南韓「最美第一夫人」醜聞纏身　被爆曾當陪酒承認整容兼學歷造假

▲ 南韓新任第一夫人因美貌受關注，但亦醜聞不斷。

2022年韓國總統選舉結果於今年3月出爐，由在野的國民力量黨候選人、62歲的尹錫悅當選。尹錫悅於昨日（10日）就職，而其配偶49歲的金建希亦吸引大眾關注，甚至引起爭議。金建希擁有明星級的美貌，被封為「最美第一夫人」，不過她並非天然美人，而是曾整容；她更被爆學歷造假，甚至有人指她曾於首爾一間酒店當過接待小姐。

綜合媒體報道，金建希1972年出生於京畿道楊平郡，家境富裕，父親在1987年去世後，母親便把父親在首爾的土地轉賣，並出資在京畿道南楊州市建酒店。她畢業於京畿大學美術系，從事策展工作，在2007年創立公司，負責籌辦國外知名美術作品展覽。

▲ 金建希的美貌吸引外界關注。（IG圖片）

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12年年齡差距

在41歲那年，金建希透過一名法師介紹下，與大她12歲的尹錫悅相識，拍拖兩年後，在2012年結婚。不過，因為有12年的差距，最初外界都不看好這段戀情，朋友甚至在得知尹錫悅在52歲高齡娶妻，出言嘲笑。

金建希當年亦被指是貪圖名利才下嫁「大叔」，不過她否認，並指當時丈夫名下的財產只有2000萬韓元（約12.7萬港元），一度讓她猶豫不決。

不過我卻想到，如果他錯過了我，恐怕這輩子都無法完婚了。

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醜聞爭議不斷

兩人今年結婚10周年，金建希在為尹錫悅助選期間，就被一名女議員在社交媒體上載兩張新舊照片對比，踢爆金建希整容，甚至指控她曾以藝名「茱莉」於酒店當接待小姐，與多名政經界人士保有密切交情。

金建希只承認眼睛有動刀，但否認曾當接待小姐，強調自己只是教書和個人事業都忙得不可開交，不可能有時間到酒店做副業。尹錫悅更揚言會提告，維護妻子，

妻子因為我的政治生涯而遭受很多痛苦，包括公眾對她外貌的關注。

除了整容，金建希亦被發現學歷造假，她公開的學歷包括京畿大學美術系學士、淑明女子大學藝術教育碩士、國民大學設計系博士學位。不過，早於韓國大選前，就被多間韓媒爆出她造假學歷，碩士論文抄襲比例達42%，一度成為丈夫絆腳石。

在2021年12月26日，金建希召開記者會承認學歷造假並道歉，她表示，自己在兼顧工作和學業過程中犯錯，曾為充實自己的簡歷而造假，回想起來十分羞愧。她亦坦言，自己曾在婚後好不容易懷孕，卻因丈夫的高壓工作讓她身心俱疲，最終不幸流產，贏得不少人同情和支持。

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責任編輯：王明芳