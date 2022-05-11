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【荃灣AK】豬肉檔阿威魅力沒法擋進軍内地　淘寶以香港網紅噱頭推攬枕

親子 11:04 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

「荃灣街市AK」阿威紅到返内地！有網民今日（11日）在Facebook群組「淘寶開心share」分享「街市AK」阿威的攬枕網購圖，裡面表明「雙面印圖」、「包郵含芯」、「海量圖庫」，寫明阿威已經是香港網紅，而售價是人民幣65元至188元，劵後售60元起。該店主寫明可用作送禮、送朋友、整蠱等用途！而上載該網購圖的網友就留言指「威哥咪要紅到返祖國？遲吓聲聲不息是咪會見到佢」？

最新影片推介：

大批網民在貼下留言笑言「真係好痴線」、「好想講粗口」、「真心覺得佢靚仔」、「佢就嚟入百大型男」！

粉絲有興趣嗎？（網上截圖）

街市AK源於上月底荃灣街坊去新村街豬肉檔發現明星相靚仔店員，跟他自拍後將相片上載地區網上群組，網民大讚「口罩豬肉男」生得一副明星相，似MIRROR的江𤒹生（AK）、MC張天賦、羅志祥小豬等男星，網上群情洶湧，有很多師奶跨區去買豬肉，就為了一睹「街市AK」的風采！近日更有粉絲開設「荃灣鮮肉AK應援團」群組，認真厲害！

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責任編輯︰王明芳

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