【荃灣AK】豬肉檔阿威魅力沒法擋進軍内地　淘寶以香港網紅噱頭推攬枕

「荃灣街市AK」阿威紅到返内地！有網民今日（11日）在Facebook群組「淘寶開心share」分享「街市AK」阿威的攬枕網購圖，裡面表明「雙面印圖」、「包郵含芯」、「海量圖庫」，寫明阿威已經是香港網紅，而售價是人民幣65元至188元，劵後售60元起。該店主寫明可用作送禮、送朋友、整蠱等用途！而上載該網購圖的網友就留言指「威哥咪要紅到返祖國？遲吓聲聲不息是咪會見到佢」？

最新影片推介：

大批網民在貼下留言笑言「真係好痴線」、「好想講粗口」、「真心覺得佢靚仔」、「佢就嚟入百大型男」！

▲ 粉絲有興趣嗎？（網上截圖）

街市AK源於上月底荃灣街坊去新村街豬肉檔發現明星相靚仔店員，跟他自拍後將相片上載地區網上群組，網民大讚「口罩豬肉男」生得一副明星相，似MIRROR的江𤒹生（AK）、MC張天賦、羅志祥小豬等男星，網上群情洶湧，有很多師奶跨區去買豬肉，就為了一睹「街市AK」的風采！近日更有粉絲開設「荃灣鮮肉AK應援團」群組，認真厲害！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳