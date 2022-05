【COLLAR成員】Ivy So中學謝師宴造型曝光　網民：真係港版《月老》Pinky

人氣女團COLLAR的「仙氣擔當」蘇雅琳(Ivy So)一直以來大受粉絲歡迎,自出道以來都被評為圈中高顏值的一族。不過Ivy So十分十方,不介意被粉絲看到她於中學時未懂打扮的樣貌,出道後依然把相片保留在其社交平台內。

日前,就更有網民公開Ivy So中學謝師宴的相片,網民對其的樣貌、造型反應兩極!

最新影片推介:葛綽瑤專訪

舊照被公開

在Facebook群組「前夫反擊關注組」中,有網民接連上載Ivy So於中學時參加謝師宴的合照、單人照,分別寫道:「Ivy So So 靚靚 畢業晚會相」、「Ivy So So 靚靚 舊照」。

從相中所見,Ivy So身穿白色露肩裙、白色高踭鞋,再配上一頭搶眼的粉紅色短髮,與現時的仙氣女神髮型截然不同,也同樣盡現少女氣息!

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

網民:依家靚好多

群組內的網民對Ivy So的謝師宴造型有所看法:「好清純可愛」、「依家靚好多」、「真係港版《月老》Pinky 」、「果陣仲未咁多人搶~拖返屋企先就係贏家啦」、「呢款look.....有些恐怖」。

Ivy So名校出身

參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》而入行的Ivy So,是畢業於觀塘名校藍田聖保祿中學。

她也曾就讀香港中文大學護理系,但在節目中途選擇從護理系退學。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7