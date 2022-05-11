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【COLLAR成員】Ivy So中學謝師宴造型曝光　網民：真係港版《月老》Pinky

娛樂 11:54 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

人氣女團COLLAR的「仙氣擔當」蘇雅琳（Ivy So）一直以來大受粉絲歡迎，自出道以來都被評為圈中高顏值的一族。不過Ivy So十分十方，不介意被粉絲看到她於中學時未懂打扮的樣貌，出道後依然把相片保留在其社交平台內。

日前，就更有網民公開Ivy So中學謝師宴的相片，網民對其的樣貌、造型反應兩極！

最新影片推介：葛綽瑤專訪

舊照被公開

在Facebook群組「前夫反擊關注組」中，有網民接連上載Ivy So於中學時參加謝師宴的合照、單人照，分別寫道：「Ivy So So 靚靚 畢業晚會相」、「Ivy So So 靚靚 舊照」。

從相中所見，Ivy So身穿白色露肩裙、白色高踭鞋，再配上一頭搶眼的粉紅色短髮，與現時的仙氣女神髮型截然不同，也同樣盡現少女氣息！

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網民：依家靚好多

群組內的網民對Ivy So的謝師宴造型有所看法：「好清純可愛」、「依家靚好多」、「真係港版《月老》Pinky 」、「果陣仲未咁多人搶～拖返屋企先就係贏家啦」、「呢款look.....有些恐怖」。

Ivy So名校出身

參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》而入行的Ivy So，是畢業於觀塘名校藍田聖保祿中學。

她也曾就讀香港中文大學護理系，但在節目中途選擇從護理系退學。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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