【她的雙重奏】蔡卓妍揭有好友為借錢大話連篇　阿Sa嬲爆：我連錢都不要太生氣

▲ 蔡卓妍曾借錢給好友！

張致恒（Steven）於2019年被爆出一腳踏五船的偷食風波後，形象插水，即使Steven與圈外女友雯雯婚後，努力建立好爸爸同好老公的形象，但依然負面新聞不絕，更不時傳出二人的婚姻亮起紅燈。

早前Steven拍片呼籲大家多多關注好友的抖音帳號，片中見他發福不少，頭髮同鬍鬚都變白，往日靚仔樣不再，完全崩壞！不過即使Steven現時努力賺錢養家，但一班網民對他的行為似乎不受落，更叫他應盡快還錢給蔡卓妍（阿Sa），直批他不負責任。

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其實當年Steven爆出偷食出軌後，不但連累Boy'z籌備中的演唱會都要取消，其後又被爆周圍向圈中好友借錢卻遲遲未還，不少藝人朋友都跟他割席，當中阿Sa便是其中一個。

發現好友講大話為借錢 極度失望

早前阿Sa在內地節目《她的雙重奏》中提到曾有好友問她借錢，而阿Sa亦二話不說就借錢給他，全因她重視與對方的友誼，豈料終發現對方原來是說謊，令其相當失望和生氣。

阿Sa說：「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後ok就不用說了，然後我二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」

雖然阿Sa沒有提及到該名好友身份，但一班網民估計她所指的是Steven，皆因Twins與Boy'z因同公司並識於微時，四人一直感情好好，關係就如一家人一樣。

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Steven周圍借錢 形象插水

不過自從Steven爆出桃色糾紛後，加上當時他聲稱經濟拮据欠下不少債，故周圍向身邊的好友借錢，包括關智斌、張彥博、林盛斌、馮鎵瀠和鄭希怡等，可謂一身街數。

但當時又被馮鎵瀠公開大鬧他借錢不還，但郤有錢請外傭與買電器以及租住積較大的村屋，雖然及後Steven有逐一澄清，但不少人都認為他誠信破產，最終馮鎵瀠要落「追數令」，Steven才正式還錢。

因此，Steven近年即使積極「洗底」嘗試挽回形象，但不少網民都指他不可信，並指他應該盡快還錢給予幫助過他的朋友。