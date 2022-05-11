【洗衫晾衫】下雨天衣物難乾有噏味　專家教6招快速乾衣+除臭

▲ 下雨天快速乾衣、除臭的方法

下雨天洗衫，最怕衣物難乾有「噏」味。天文台預測，連續數天將有大雨及狂風雷暴。在雨天晾衫有妙法！TOPick綜合6個簡單快速乾衣、除臭的方法，既省電又省錢！同時，有家務達人教大家3個洗衣、晾衣物貼士，有助除臭乾衣。

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1. 快速乾衣

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2. 去霉除臭

點擊圖片看3個去除衣物霉菌、臭味的方法：

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3. 其他洗衫晾衫貼士

洗衫前：去「噏」味

手作達人Billie Ng（吳斯翹）曾接受TOPick訪問，分享天然的衣物防臭噏大法。她指，洗衣前，先用梳打粉與檸檬酸浸泡衣物，有助去除「噏」味。

步驟如下：

首先，預備一盆水，放入梳打粉，待溶解後再浸衣物，浸泡1小時以上，然後沖洗衣物

接著，預備一盆清水，放進衣物，之後放檸檬酸，再浸衣服半天

最後，把衣物放進洗衣機洗淨，但不用放柔順劑

晾衫前：去除濕氣

日本的家事專家每田祥子也曾分享室內晾乾衣物，以及讓衣物清爽無味的妙法。

方法如下：

選用有「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發。

洗衣前，先把衣物翻面。因為衣物內面接觸肌膚，會沾有汗垢油漬，將衣物裡外反轉洗滌，不但能防止掉色，還可讓衣物快乾。

趁衣服進行脫水程序前，打開洗衣機蓋，把乾毛巾扔進洗衣機，蓋好洗衣機，讓它一同脫水。毛巾可發揮吸水作用並增加衣物重量，令平均含水量減低，加快乾衣。

晾衫時：加快乾衣

衣物洗淨後，立即取出，否則會令洗衣機成為細菌溫床，產生異味。

晾衫時，衣物與衣物之間保持一個拳頭的距離，保留空間有助空氣流通。

在晾衫處的地板舖上報紙，可降低室內濕度。

在雨天開風扇，有助空氣流通。即使是晴天，也要降低室內濕度，建議至少要開窗15分鐘。

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責任編輯：羅嘉欣