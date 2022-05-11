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【骨灰龕】和合石靈灰安置所逾1萬個新骨灰龕位　今起可申請

社會 11:23 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（食環署圖片）

食環署今日（11日）表示，和合石靈灰安置所新骨灰龕位今日起至6月10日接受申請。

署方指，有關骨灰龕位共10,900個，包括10,657個標準龕位（5,730個禁香龕位及4,927個非禁香龕位）及243個大型龕位（120個禁香龕位及123個非禁香龕位），若申請數目超過A座可供編配的龕位數量，則會另外提供B座相應數量的龕位以供編配。
　　 
署方鼓勵申請人透過網上填寫及遞交申請表格，以避免郵遞延誤或無法派遞的情況。申請人亦可以傳真（2333 1716）、電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）、郵寄或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交申請。提醒有意為先人申請編配上述龕位的人士，填妥申請表格連同所需文件的副本須於6月10日或之前遞交，以免錯失是次編配龕位申請。

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責任編輯：余思嵐

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