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【賭王孻女】何超欣激罕受訪貼地生活曝光　自爆遺失回鄉證瞓機場

娛樂 11:56 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

何超欣激罕受訪自爆遺失回鄉證無奈瞓機場。

已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣可謂贏在起跑線，不但「靚到不得了」，更是「叻到不得了」。現年22歲的她已擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學、建築學雙學位，目前在北京清華大學當研究生。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

何超欣向來低調極少接受訪問，不過早前她激罕現身網絡紅人「澳門龍哥」的社交影片平台，分享獨自在北京的生活，不但能看到超欣休閒居家貼地的一面，更大爆曾經遺失回鄉證而瞓機場。

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「投訴」被迫瞓機場

「澳門龍哥」此行其實是希望澳門中聯辦更了解澳門學生在內地讀書時遇到的問題。影片中，超欣就舉自己早前在澳門回北京的情況，自爆大頭蝦遺失回鄉證，因當時已很晚，未能辦理臨時證件，要翌日回澳門才能辦妥，結果被迫在機場睡了一整夜。

超欣委託網絡紅人向澳區全國人大代表傳話：「這事能在當地辦理，那就能最好了。」

【賭王孻女】何超欣赴清華大學修讀碩士　何猷君讚麻省理工雙學士妹妹：無比的驕傲！

貼地千金

此外，超欣更分享在北京愛吃的美食，當大家以為賭王千金吃的都是山珍海味，原來她跟一般少女一樣食吃麻辣燙，非常貼地。她不但註明不需要提供餐具，更趁機向澳門代表委員提議，希望能將外賣盒子和快遞箱子轉用環保材料，呼籲響應環保。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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