【大灣區就業】青年就業計劃8成半已入職　創業基地資助計劃料700名青年人受惠

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政府去年推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區內地城市工作。勞工及福利局局長羅致光今日（11日）表示，截至今年2月底，該計劃下約八成半入職者已到內地展開工作；其餘一成半主要擔任創科職位，按該計劃規定，他們須派駐香港及大灣區內地城市各約6至12個月，故部分現時仍在香港工作。

立法會議員郭玲麗在會議上提出質詢，指有年青人認為「大灣區青年就業計劃」有不足之處。勞福局局長羅致光指，該計劃共接獲417間企業提供約3500個職位空缺，創科及非創科職位約各佔一半，畢業生共提交超過20000份求職申請，現正對該計劃進行的評估研究，包括檢視該計劃的宣傳成效。

他又指，政府推出「大灣區青年就業計劃」時已設立專題網站，上載所有由企業提交並經審核的職位空缺資料，並設有網上應徵功能，方便畢業生遞交求職申請，歡迎所有合資格的企業參與該計劃，並沒有就目標數目設限。

另外，他表示體驗計劃資助15個非政府機構舉辦大灣區內地城市創業基地短期體驗項目，加深香港青年對大灣區內地城市青年雙創基地及內地相關雙創政策和配套措施的認識，預計約有700名青年人受惠。

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責任編輯：余思嵐