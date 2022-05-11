【告別回憶】蘋果Apple宣布停產iPod　21年歷史最後一代售完即止

▲ 一個時代的終結，美國蘋果宣布即將停產iPod。（官網圖片）

相信對70、80後的你來說，蘋果iPod就是陪伴你成長的一個回憶。不過，美國蘋果公司（Apple）周二宣布，將會停產20多年前顛覆科技界的iPod音樂播放器，將最後一代的iPod現有存貨售完為止，宣告2001年面世的iPod將寫入歷史。

在2001年10月23日，蘋果之父喬布斯（Steve Jobs）在產品發布會上，說了一句＂I have a one in my pocket.＂（我褲袋裡剛好有一個），隨即在牛仔褲的暗袋裡拿出一部iPod。

這部的的骰骰的小機器，內藏了近1,000首歌，簡直是驚為天人，讓果粉非常雀躍，更成功令蘋果從幾乎破產，搖身一變成為科技界龍頭。

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隨後蘋果就發布了逾10個版本的iPod，包括原始轉輪設計及小熒幕的版本，但後來卻被自家產品iPhone取代，於是由2014年開始，蘋果逐步停產iPod各型號、如iPod classic、iPod mini、iPod Nano、iPod Shuffle，以及是「不會打電話的iPhone」iPod touch。

有逾20年歷史的iPod即將劃上句號，不少iPod果粉都大嘆可惜，紛紛在社交網站留言，認為iPod是「讓大家聽音樂的習慣改變」，「是陪伴度過童年的產物」及「這是令人傷感的新聞」。

記者︰黃依情