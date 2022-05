【告別回憶】蘋果Apple宣布停產iPod　21年歷史最後一代售完即止

▲ 一個時代的終結,美國蘋果宣布即將停產iPod。(官網圖片)

相信對70、80後的你來說,蘋果iPod就是陪伴你成長的一個回憶。不過,美國蘋果公司(Apple)周二宣布,將會停產20多年前顛覆科技界的iPod音樂播放器,將最後一代的iPod現有存貨售完為止,宣告2001年面世的iPod將寫入歷史。

在2001年10月23日,蘋果之父喬布斯(Steve Jobs)在產品發布會上,說了一句"I have a one in my pocket."(我褲袋裡剛好有一個),隨即在牛仔褲的暗袋裡拿出一部iPod。

這部的的骰骰的小機器,內藏了近1,000首歌,簡直是驚為天人,讓果粉非常雀躍,更成功令蘋果從幾乎破產,搖身一變成為科技界龍頭。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

隨後蘋果就發布了逾10個版本的iPod,包括原始轉輪設計及小熒幕的版本,但後來卻被自家產品iPhone取代,於是由2014年開始,蘋果逐步停產iPod各型號、如iPod classic、iPod mini、iPod Nano、iPod Shuffle,以及是「不會打電話的iPhone」iPod touch。

有逾20年歷史的iPod即將劃上句號,不少iPod果粉都大嘆可惜,紛紛在社交網站留言,認為iPod是「讓大家聽音樂的習慣改變」,「是陪伴度過童年的產物」及「這是令人傷感的新聞」。

記者︰黃依情