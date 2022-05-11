【MIRROR成員】柳應廷以新唱腔演繹《離別的規矩》　Jer盼新歌讓大家抒發情感

▲ 柳應廷（Jer）新歌《離別的規矩》。

人氣組合MIRROR成員的柳應廷（Jer）新歌《離別的規矩》，卸棄了澎湃的編曲與唱法，以最貼近樂迷耳朵的演繹，跟你分享一場傷痛的經歷。

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一改唱腔演繹 望大家抒發情感

今次Jer演繹《離別的規矩》時，跟以往的唱腔有著明顯的不同。

他解釋道：「今次吳林峰寫咗一首有啲Un嘅舞曲，但我要用慢版嘅方式去演繹，對我嚟講係一個新挑戰，加上歌曲嘅內容，我想用比較人嘅語氣，好似細細聲喺你耳邊講嘢嘅方式唱出嚟，係自己喺唱法上嘅第一次轉變，希望大家聽到後有共鳴，又或者會有感觸。」

Jer所談及的共鳴位，就是歌詞內容所說的人與人與之間的關係。Jer指近年大家面對最多便是離別的情緒：「好似有親友移民外地，喺面對離別，我好想透過《離別的規矩》同大家一同呼吸，呢首歌可以成為一個救生出口，大家聽完可以舒服啲，有啲情感可以抒發到。」

▲ 《離別的規矩》



編曲有特別安排

在《離別的規矩》的製作上，Jer跟以往一樣都有參與討論，不過經過過去的合作，他與小克、王雙駿及吳林峰之間早有默契，所以當他想到整體概念後，便告知小克，然後交由小克，將概念化成為文字。

此外，Jer對於編曲上亦有特別要求，他說：「今次我想簡約啲，因為過去嘅歌都比較澎湃，好多樂器，但今次聽《離別的規矩》你會發現頭半段主要係人聲為主，然後就只有結他同琴，呢個都係想做返一首『地』啲嘅歌，貼近番歌曲想講嘅人與人之間嘅關係，所以唔使用太多樂器，拉近番個距離。」

Jer又指若細心留意的話，會發現今次編曲上其實還加入了中式樂器，例如笛和蕭，以及西方的弦樂結合，得出很好的化學作用。

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感謝各方位的努力

至於在推出歌曲之前，小克曾在社交平台表示Jer的演繹會令人耳朵懷孕，Jer聽罷謙虛道：「我成日覺得Jer嘅歌唔係淨係靠我自己，除咗我把聲之外，仲要有情感代入，編曲、作詞，甚至MV拍攝都好重要，缺一不可，所以希望大家都會用心對待每個單位嘅創作。」