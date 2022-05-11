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【魔鬼身材】郭雪芙曾連奪3年全球百大美女之冠　傳介入鄧麗欣王子戀情

娛樂 13:05 2022/05/11

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傳郭雪芙當日介入鄧麗欣王子戀情。

今日有傳媒爆料，指鄧麗欣（Stephy）與台灣藝人王子（邱勝翔）在分手前，王子已經背著她搭上擁有魔鬼身材的台灣台星郭雪芙。現年33歲的郭雪芙曾蟬聯三年全球百大美女之冠，擁有豐滿上圍的她早前因為劇集《華燈初上》而涉露點疑雲。

去年中Stephy與王子宣布結束三年的異地戀，當時有傳因為王子仍未定性，令這段姊弟戀告吹。直到去年年尾，突然傳出王子與台灣女星郭雪芙的緋聞，又有指二人早在王子與Stepht分手前已經搭上，更被影到王子到郭雪芙家過夜。

當時二人強調大家只是相識超過十年的好友，但到近日再被爆料，上載王子、郭雪芙「見家長」的相片，以力證二人的關係親密。不過兩位當事人暫時未有回應。

【鄧麗欣王子分手】姊弟戀情變真相揭開　王子被爆背Stephy「偷食」郭雪芙

最新影片推介：葛綽瑤專訪

由模特兒轉當藝人

現年33歲的郭雪芙於2008年以模特兒身份入行，接拍快餐店廣告一炮而紅。

然後於2010年與李毓芬和宋米秦組成三人女子團體Dream Girls，翌年推出首張EP，並接下了首部電視劇《真愛找麻煩》，開始了她的演戲生涯。

【華燈初上】郭雪芙曾榮膺百大美女之冠 　「愛子」三招塑身秘訣擁魔鬼身材【多圖】

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直到最近於串流平台播出的劇集《華燈初上》，令郭雪芙的人氣再度上升。早前更因為《華燈初上3》的其中一幕而涉露點疑雲，不過拍攝團隊及其經理人已經出面否認此事，認為只是角度問題。

【鄧麗欣王子分手】鄧麗欣邱勝翊結束3年情　Stephy宣布分手：感恩遇見

（instagram圖片）

郭雪芙曾於2013年起連續三年蟬聯「FHM男人幫全球百大美女」冠軍，加上S型的曲線身形，被網民指甚像《海賊王》娜美，故譽她為「真人娜美」。

（instagram圖片）

除了她的美貌，郭雪芙的妙曼身材亦是大家關注的話題。擁有名符其實的天使面孔、魔鬼身材，在初出道時郭雪芙以鄰家女孩的形象示人，至今她越來越敢大膽露出驕人身段，她則認為只要衣服漂亮，是否性感也沒所謂。

撰文 : TOPick柴犬出動

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