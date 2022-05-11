【阿茲海默症】科大團隊在早期診斷及基因治療取突破　一滴血便可篩查患者

▲ 香港科技大學成立香港神經退行性疾病中心。（袁澍攝）

阿茲海默症是一種嚴重的神經退行性疾病，也是最常見的認知障礙症，影響全球逾5千萬人口，惟未有有效治療方法。香港科技大學成立的香港神經退行性疾病中心，最近在早期診斷及治療取得突破，團隊建立的先進生物標誌物開發平台，識別新型血液生物標誌物，當患者出現輕度或早期認知障礙時，只需一滴血，即可幫助他們及早發現病症，進行及時的健康管理和干預。

團隊現時已經完成了全球首個針對中國人群的阿茲海默症的全基因組測序，並建立起首個全面的中國人群阿茲海默症患者基因數據庫，同時發現了相關的遺傳風險因子。團隊在此基礎上，進一步利用人工智能技術，開發出首個基於深度學習的多基因評分系統，用於預測罹患阿茲海默症的風險。

另外，團隊在基因療法上亦有突破，近期還開發出全新的運送工具，可以跨越血腦屏障，還能通過單次、無創的靜脈注射，將優化的基因編輯工具送到整個大腦，實現高效的全腦基因編輯。

借助這項技術，團隊有效破壞阿茲海默症轉基因小鼠模型中的基因突變，在全腦範圍改善症狀，是新型阿茲海默症治療策略發展的重要里程碑。

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記者：袁澍、王小小