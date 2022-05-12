【靚太安樂窩】雨天地板受潮+晾衣難乾有臭味　專家教DIY除濕法擺脫回南天

▲ 地板濕滑、牆身霉菌及晾衣難乾有噏味是雨季常見的3大問題。

天文台表示未來數天會有大雨及狂風雷暴。遇上惡劣天氣，就會有地板滿佈水漬及鞋印、牆身霉菌及衣物難以乾透等問題出現。TOPick找來裝修佬教大家三招擺脫潮濕的「回南天」。

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地板受潮

▲ 地板滿佈水漬，易出現「跣親」情況。(圖片來源:istock。)

拖地後發現地板難乾的話，可以試用熱水拖地。由於熱水溫度越高，蒸發速度亦相對越快。要留意的是，如使用熱水清潔，就不要加入其他消毒劑如漂白水，避免失去消毒效能之餘還產生其他有毒物質。

如果家中是地磚地板，其地滑程度可能更嚴重，「跣腳」情況更會時常發生。為避免家居意外，可以使用防滑劑，增加地磚防滑度。另外，再搭配防滑拖鞋，就可減少發生家居意外的機會。

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牆身發霉發黑

▲ 牆身出現霉菌是最常見的潮濕問題。(圖片獲裝修佬授權轉發。)

在回南天的日子，牆身出現水珠是極常見的情況。很多人都會用毛巾直接抹去牆上的水珠，而為免增加牆壁濕度，請使要用乾布。抹走水珠後，可用微纖布把牆身抺乾。

傳統去霉方法是使用萬能漂白水，其實市面上有不少為牆身而設的防霉水，相比用漂白水更無害，而且不損漆膜，還可以殺滅霉根及防止霉菌再生。

至於浴室及雪櫃膠邊上的霉菌，就要盡早用牙刷沾上把蘇打粉及水清潔隙縫位置，再以酒精抹乾，就可杜絕黑點蔓延。

衣物晾難乾有噏味

▲ 衣物充滿濕氣可能因洗衣機長期受潮所致。(圖片來源:istock。)

由於衣物充滿濕氣，細菌會在半濕的衣物上不斷繁殖，因此造成難聞的氣味。如能加快衣物晾乾的速度，如使用抽濕機、浴室寶或乾衣機，便可避免細菌滋生。

如家中並無這類電器，另一種方法是調整晾衫的位置。除把衣物放到通風良好的地方外，還可用不同工具晾衣，增加衣物接觸空氣的表面。如外長內短晾衫法，即把長身衣物掛於外側，內側或中間掛短身衣物。由於長身衣物在外側，接觸到空氣和風的面積較大，自然快乾點，而短身衣物在中間形成了一個「n」字型，其空氣流動也能幫助內側衣物乾衣。

如洗衣機長期受潮，就會易滋生細菌和霉菌。如不幸地，洗衣機已有霉菌入侵的話，無論怎樣洗衣也徒勞無功，先清潔好洗衣機才是正確處理方法。不少人會添加更多洗衣粉或柔順劑以增加衣物香味，其實這個方法是自欺欺人，甚至會讓衣服濕氣更重，令洗衣機更髒。

簡單DIY除濕法

想為整個家居空間除濕，長開抽濕機固然是一個方法，如想做得更徹底，可以考慮DIY幫家具除濕。

例如木門容易受潮發霉，可加塗水性清漆達到防潮功效。許多人擔心衣櫃的濕度，除了一些衣櫃暖管及抽濕器以外，可以用一些「土炮」點的傳統方法，用舊報紙吸濕，而且一個星期更換一次報紙就可以。

另外，如果擔心報紙的油墨會弄髒衣服，亦可自製除濕盒。只要在盒中加入洗衣粉，用保鮮紙蓋住，篤幾個窿即可吸濕。又或者在襪子內，加入已晾乾的咖啡渣或茶葉，亦可以防潮和除臭。

以上內容及圖片獲裝修佬授權轉發。

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責任編緝：張懿慧