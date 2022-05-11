【炒賣門票】經濟學者：實名制成本高　主辦單位加場可減少炒賣活動

演唱會門票炒賣情況及假票騙案屢禁不絕，日前更有一名女子網購MIRROR演唱會門票，面交時懷疑門票為影印本，更被男賣家一度搶去6,500元現金。香港樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，因資源有限，演唱會難以開設大量場次，像人氣男子組合MIRROR開演唱會原訂開10場，「但加極有限度」，供應一定不及需求，如果營辦商訂價不進取，便會誘使黃牛飛及炒賣情況出現。

袁指出，如果有人將真飛炒賣，而主辦單位默許，對其損失最大，因為利潤歸於賣家；消費者亦要小心受騙，因為只要涉及利益，便衍生不合法活動、行騙等。

他表示，為了測試市場的反應，主辦單位在演唱會開賣時會採取保守策略，其中一個方法是將門票訂價低，當市場反應好並出現黃牛飛時，再加推場次應市，供應增加即可減少炒賣的情況，「主辦單位將10場加到20場，突然之間啲飛多咗一倍，黃牛就無得炒，利益便歸於主辦單位」。

主辦單位亦可透過其他方法確保利益歸於自己，包括預先與贊助商、營辦商合作，推出預先購票活動，從中賺取佣金；其次運用「荷蘭式拍賣」的方法，最初訂價較高，每三小時減價，消費者認為價格合適即可交易，相反可等待降價至心目中價位，網上銷售有利推出以上方法售票。

不過，袁稱官營表演場地目的方便市民使用有關設施，使用上述方法杜絕炒賣情況，會有違其營運原則，亦不支持政府介入娛樂市場上的炒賣行為，建議交由市場解決問題。他又表示，門票實名制成本高，加上現時已須進行必要的防疫措施，對營辦商成本及行政工作構成壓力。

袁又認為，公開售票比例不一定會遏止炒賣情況出現，假設內售門票為黃牛黨的唯一票源，如減少供應，只會進一步推高售價，無助杜絕炒賣情況。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜