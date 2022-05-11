【3區污水陽性】屯門怡樂花園及元朗天盛苑等污水檢測陽性　政府派22萬個快測包

▲ 居民落樓檢測。(陳靜儀攝)

政府今日（11日）表示，北區、屯門、元朗污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

快速測試



北區 — 彩園邨、和合石村及和興村

屯門區 — 楊小坑村、偉景花園、彩暉花園、御半山、御半山II期、怡樂花園、景峰花園、景峰豪庭、景新臺及富泰邨

元朗區 — 天盛苑及天華邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐