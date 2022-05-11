【食腦喪B】Stan誘發喪屍圍城　何廣沛食腦分飾多角考演技

▲ Stan是誘發喪屍圍城的關鍵。

TVB劇集《食腦喪B》由何廣沛、江嘉敏擔任男女主角，蔣志光、朱智賢、林凱恩、陳曉華、郭子豪、方紹聰（奶仔）、馬貫東等聯合演出。劇集進入結局周，劇情發展愈趨緊湊。「喪B」余陽光（何廣沛飾）食腦後遺症開始湧現，除了記憶變差外，腦中更會不時閃出之前所吃的大腦記憶，身體亦開始不受控制。

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分飾多角考演技

昨晚（5月10日）播出的一集，劇情講述喪B、莫笑春（江嘉敏飾）一同去露營，怎料喪B突然被戴雄蒲（張彥博飾）記憶控制，失控襲擊笑春，以為自己失控殺人的喪B不忍心看着笑春死去，最後決定將笑春變成喪屍！

劇集播出以來，廣沛因「食腦」關係有機會分飾多角，非常考驗演技，而他的演出亦獲得不少網友好評，留言大讚：「何廣沛做得幾好，一次過畀你睇到佢可以演繹到唔同角色，係演技呀！」、「何廣沛越來越掂」。

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Stan誘發喪屍圍城

昨晚另一焦點，落在史葛（黎振燁飾）兒子Stan（劉宸熙飾）身上，劇中患有罕見病的Stan病情急轉直下，Stan最後心願是離開醫院到沙灘看日落，相當催淚。宸熙雖然年紀輕輕，但已十分好戲，劇中臨死前他以痛苦的表情說出：「爸爸，點解我愈嚟愈痛。」、「我係唔係會死？我唔想死呀！」網友看後無不心痛，大讚他演技出色。而Stan為劇中重要人物，是引發喪屍圍城的關鍵，絕對值得留意！

現年10歲的宸熙演出經驗相當豐富，曾參演《她她她的少女時代》、《十月初五的月光》、《換命真相》、《星空下的仁醫》、《BB來了》等劇集；宸熙於《BB來了》佔戲份不少，其中一場爆喊戲更演得相當出色，令人印象深刻。另於上年播出的《星空下的仁醫》，宸熙與視帝鄭嘉穎有不少對手戲，且表現零怯場、十分出色。

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