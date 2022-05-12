【有營食譜】韓食「燉牛肋條」熱量高易致肥　營養師改良食譜脂肪少60%

▲ 韓食「燉牛肋條」熱量高易致肥，營養師改良食譜脂肪少60%。

不少港人喜愛韓式料理，其中「燉牛肋條」是受歡迎的招牌菜式，但熱量偏高，非健康之選。Nutri Life營養顧問中心註冊營養師Gloria，在Facebook專頁分享自家製健康料理，將正宗食譜用的牛肋條改爲低脂牛展取代，脂肪少60%，減肥人士也可食得更健康無負擔。

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Gloria表示，採用牛展不僅低脂更健康，肉中間的透明物更是可修護皮膚的骨膠原蛋白，燉三小時之後膠質⁣豐富，進食時口感也更軟腍入味。另外，韓食中多用糖漿調味，Gloria則用稀少糖取代傳統韓國糖漿，再加入清甜韓國梨、蘿蔔、紅棗、洋蔥、甘筍，添加天然蔬果甜味。製成後可再加韓式醬油，令成品更惹味。

食材

牛展 1公斤 ⁣

韓國梨 1個（大） ⁣

甘荀 ２條 ⁣

白蘿蔔 １條 ⁣

紅棗 20粒 ( 小 ) ⁣

大蔥 2條 ⁣

洋蔥 1個 ⁣

蒜頭 10粒 ⁣

薑片 4片 ⁣

熱水 2碗⁣

調味料

韓式醬油 ( 湯用 ) 250毫升⁣

稀少糖 5湯匙⁣

味醂 100毫升⁣

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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內容獲「Nutri Life 營養顧問中心註冊營養師 Gloria」授權轉載。

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責任編輯：張沛