【有營食譜】韓食「燉牛肋條」熱量高易致肥 營養師改良食譜脂肪少60%
保健美顏 10:40 2022/05/12
不少港人喜愛韓式料理，其中「燉牛肋條」是受歡迎的招牌菜式，但熱量偏高，非健康之選。Nutri Life營養顧問中心註冊營養師Gloria，在Facebook專頁分享自家製健康料理，將正宗食譜用的牛肋條改爲低脂牛展取代，脂肪少60%，減肥人士也可食得更健康無負擔。
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Gloria表示，採用牛展不僅低脂更健康，肉中間的透明物更是可修護皮膚的骨膠原蛋白，燉三小時之後膠質豐富，進食時口感也更軟腍入味。另外，韓食中多用糖漿調味，Gloria則用稀少糖取代傳統韓國糖漿，再加入清甜韓國梨、蘿蔔、紅棗、洋蔥、甘筍，添加天然蔬果甜味。製成後可再加韓式醬油，令成品更惹味。
食材
- 牛展 1公斤
- 韓國梨 1個（大）
- 甘荀 ２條
- 白蘿蔔 １條
- 紅棗 20粒 ( 小 )
- 大蔥 2條
- 洋蔥 1個
- 蒜頭 10粒
- 薑片 4片
- 熱水 2碗
調味料
- 韓式醬油 ( 湯用 ) 250毫升
- 稀少糖 5湯匙
- 味醂 100毫升
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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。
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內容獲「Nutri Life 營養顧問中心註冊營養師 Gloria」授權轉載。
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責任編輯：張沛