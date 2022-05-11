【打擊假資訊】截至今年4月　共19人涉發放虛假抗疫消息、煽惑他人違防疫措施被捕

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

保安局局長鄧炳強指，截至今年4月31日，共有19人因為煽惑他人違反防疫措施、煽惑他人破壞政府防疫設施或者發放虛假的抗疫消息，而被警方拘捕。他說，現行法例框架下，亦有機制要求移除不當消息。如果發現不當消息在網上流傳，警方會積極調查，並即時採取法律行動，按情況要求服務供應商移除有關資訊。

實政圓桌立法會議員田北辰在今日立法會大會上提出口頭質詢，關注政府如何打擊假資訊泛濫情況。保安局局長鄧炳強表示，民政事務局正研究其他國家及地區應對假資訊及假新聞的經驗及處理方法，並已聘請顧問，研究多個海外司法管轄區近年所訂立，用以規管虛假資訊的不同法例，為下一步工作提供意見。

署理民政事務局長陳積志補充，當局已聘請專業團隊，研究世界各地應對假資訊的立法經驗，涵蓋歐洲、美洲、亞洲多地，包括內地、新加坡、馬來西亞、美國、歐盟、英國、法國和德國。當局已完成分析假資訊對社會的影響和現行規管不足的地方，並研究8個法律管轄區不同法區和執法經驗，現正亦收集不同持分者意見對議題的意見，期望年中完成所有報告後，可以提出具體方案，盡快跟進。

▲ 署理民政事務局局長。（梁偉榮攝）

陳積志又表示，歸納而言，會從4個方向打擊假資訊及假新聞，一是察覺假資訊；二是辨別資訊真偽；三是處理假資訊，包括迅速處理及移除；四是執法，即是懲罰違法者。

另外，鄧炳強指，不同地區法例，從立法原則、涵蓋範圍，再到執行方式，均有所不同，又稱虛假資訊議題牽連甚廣，環顧世界各地，都未發現有單一法例，能夠同時處理涉及假新聞發佈、網絡虛假言論，以及操控選舉的虛假資訊等情況。當局會借鑑不同國家及地區的法例和執行經驗，以本港具體情況，制定一套有效的立法規管建議。

對於葛珮帆提出與民間組織或大學機構事實核查和科研機構合作，鄧炳強表示同意須善用科技打擊假資訊，包括人工智能大及大數據，當局對此持開放態度，考慮加強合作及利用相關平台澄清假資訊。

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記者：陳葆琳