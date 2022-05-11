【的士加價】的士業界指加幅是「絕對失望」　議員建議引入科技減少司機額外支出

▲ 的士業界指加幅是「絕對失望」。（陳靜儀攝）

政府最新提交立法會文件顯示，行政會議批准市區、新界及大嶼山的士加價，7月17日起生效，落旗收費一律加3元，首段跳錶每跳加2毫，後段跳錶每跳加1毫。在加價後，市區的士起錶價將為27元、新界的士起錶價為23.5元、大嶼山的士起錶價為22元，加幅介乎11.54%至13.83%不等（詳情即看【下一頁】）。

交通諮詢委員會委員、立法會議員林智遠表示，今次加幅原則上不多，但對於普通市民而言，觀念上會覺得難受。他解釋，現時經濟環境不太好，失業率較高。但從另一方面看，政府文件顯示疫情下的士司機收入有顯著跌幅。

他又表示，政府應考慮引入或鼓勵利用手機應用程式召喚的士。他現時內地及外國都有應用相關科技，讓司機可停車應召，不必「周街兜客」支出額外的油費。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠則指，今次的士加價實際上已滯後4年，追不上通脹。而疫情下客源減少直接影響司機，加上政府並無規管網約車，令司機收入大減。

杜燊棠續指，雖車主在疫情下有減車租，但若客源減少，「車租如何減都無辦法揾食」。而他認為，車主亦會因的士加價隨之加車租，市民在短期內亦會因加價減少乘搭的士，前線司機在7月17日加價後的收入變化仍是未知之數。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，在經營者角度看，今次加幅是「絕對失望」。他指在數月前，特首曾公開稱會幫的士業提升經營環境，惟現時油價增幅已超過1倍、各項成本亦有增加，但5年來的士加幅僅11%，質疑政府是否「貼身、貼心去幫這個行業」。

周國強指，明白政府及市民期望的士業界提升服務質素，但他反問：「若行業收入不貼地，又如何能提升服務質素？」他期望的士、小巴、巴士等交通工具，亦能如地鐵般設「可加可減機制」，令市民接受。

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記者：黃穎津