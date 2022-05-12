【爆數秘技】林作啟蒙老師從舞蹈員變爆數保險導師　公開秘技初入行兩年即簽百萬元保單

▲ Kargo接近3年的全職舞蹈員生涯，22歲跳到24歲，見到自己成副身家僅三千餘元，恐慌襲來，毅然於2008年投身金融保險業，奮鬥14年成保險培訓導師。

年少無憂慮，22歲加入主題樂園當上舞蹈員的鍾家豪（Kargo），有舞跳有糧出，日子過得愜意。3年後他突然轉換跑道，入職保險業，由零開始逐步打拼，如今已是保險培訓導師，2019年成立了培訓公司，開辦各類型公開培訓課程，闖出一片天，箇中有血有汗有淚。

鍾家豪14、15歲已熱愛跳舞，他坦言原因是自小家貧，跳舞毋須器材不用花分毫，隨時隨地可起舞，於是便自學hip-hop街舞，跳着跳着，逐漸被人認可。「我性格向來欠自信，別人覺得自己跳舞叻，信心由此而來。」他的偶像有兩個：郭富城和Michael Jackson。

▲ 郭富城是Kargo的偶像。（被訪者提供）

他在香港中文大學讀食品營養科學，畢業時適逢香港迪士尼樂園開幕，於大學內聯網上作招聘，其一職位為舞蹈員，Kargo二話不說申請。面試地點在灣仔演藝學院，他與「dance so」（舞蹈學會）隊員一同往面試，單單他面試的時段，300多人僅聘6個空缺。結果像不少人明星考藝員訓練班的情節，同行者全部落選，Kargo順利獲一紙聘書。

「6個受聘者有TVB舞蹈員、有演藝學院舞蹈系學生，遠自北京舞蹈學院學生也有，位位勁人，即是可把腳擺放在頭頂那些，我卻甚麼也不是，純粹是一個愛跳舞、細細粒的男仔，憑藉的是滿腔熱情。」Kargo成為香港迪士尼樂園第一批舞蹈員。

無憂無慮舞蹈員

樂園表演員有一百多人，舞蹈員需輪流擔任不同角色，每日演出兩、三場。他說最辛苦是練習，盛夏的欣澳氣溫可高達攝氏40度，男仔跳時boxer赤裸上身，女仔tube top運動褲，經常曬到甩晒皮，又黑又瘦。「是體力上的辛苦，踢腿、揹戲服，如扮一個畫家，大熱天時要穿上冷衫；萬聖節扮食人花，服飾可重達二、三十磅，膊頭和關節會勞損司空見慣。」惟精神上卻富足，日日有舞跳，做好今天工作，每月出糧$12,800；加上同事都是後生仔女，每日收工只是想去哪裏玩，毋須費心神想儲錢買樓那麼長遠。

他舞藝一直是自學，自知技不如人，人家輕鬆拉一個大字馬，Kargo放工會自行加操，把沙包壓着兩腿，日子有功，兩、三個月終可壓到一字馬、大字馬。「要達成一件事的心，意志力是很強的。」

▲ Kargo表示：「保險業界流失率高，適者生存，需要擁有專業技巧及自律性才能提升個人價值。」（黃建輝攝）

裸辭由「負數」做起

接近3年的全職舞蹈員生涯，22歲跳到24歲。2008年Kargo入職金融保險業，突然轉軌道，沒有甚麼生離死別的大事件引發，他只是有感跳了幾年，銀行戶口結餘僅有$3,400多元。「在更衣室換衣服期間，突然一陣恐慌感襲來，我在想，每年大概加3%至5%人工，萬一到了30歲，工作模式、積蓄、成就都沒大變化，最怕這個『舒適圈』隨年月牢不可固，更難走出去。」

為免自己會騎牛搵馬，他翌日索性裸辭，再作打算，遞辭職信後的一個月，他天天在想找哪類工作。「如果找一份同樣是表演行業，轉職也沒意思，一是不變一是要做得徹底。」他結果入職了一份零底薪、由朝到晚要對人、加上自己無人物網絡、無家底下、無銷售經驗下，與前份工風馬牛不相及的工作——金融保險從業員。

「我入保險業不單止是白紙，更可用負數來形容，當年僅得24、25歲，我沒甚麼可輸，做兩年無成績，到時再想吧！」

不斷學習為自己增值

徹頭徹尾的改變，也意味由零開始，Kargo一如同行，第一張保單都是由朋友開始，到第三個月，他改變了策略，每天大清早上班，比同事早兩小時。「因為自知是新人無人認識，早上班碰上資深同事、經理、總監，請教他們做保險的成功秘訣，天天如是，取經取足5個月，集各家所成融會貫通，打通思路。」

▲ Kargo成立公司舉辦個人保險培訓課程，針對性解決同業問題，一如保險業的「補習社」，反應熱烈。（被訪者提供）

本業要熟悉外，他亦汲取不同知識如紅酒班、雪茄班、NLP（身心語言程式學）等，單單「學嘢」都用了二、三十萬。「其實當時我都未搵到好多錢，學這些都是『投資』，來增加自己的本錢。」但當時他的朋友都覺得他發神經，付出那麼多，也不知能否長做，Kargo卻堅定不移。

主動獲大額保單

機會從來是留給有準備的人，當他入行兩年多，在一個酒會上見到一個專科醫生，互不相識素未謀面，Kargo主動跟他打招呼作自我介紹，對方樂意聽他的金融保險服務解說外，後來更邀他翌日到其診所進一步洽談。結果，Kargo成功簽了一份價值接近百萬的保單，獲佣金四十多萬，更開心買了一部開篷車，以作紀念。

「這張單對我的重大意義，是為我打了一枝強心針。後來問這醫生為何願意投保，他說我很得意，也少見人如此主動。為簽到單，大家着眼於做大量分析、抽絲剝繭獲取回報，但人與人之間我覺得更重要是Passion、感染力與執行力。」

從事保險業14年，別以為他一帆風順，捱更抵夜、日曬雨淋，晨早在地鐵派咖啡做問卷、在街上逐間舖、寫字樓搵客戶等統統試過。初出茅廬無人經驗無人脈，他說都是靠對工作的熱誠及勤力打動客人。「工作時間長，每月一、兩天會在公司捱通宵，翌日又準時開會。初入行頭半年，試過一個月僅得八百元、一千元，當你視這份工為自己終生事業，初起步要守，幾多徒勞無功的事情也做過了，也是自然不過。」

分享經驗得多，Kargo發現自己對教學甚有興趣，於2019年成立Kargo Studio Limited，舉辦保險業培養課程及分享會，針對性解決同業問題。他說本港持牌保險從業員有13萬人，無論經濟好經濟差都多人入行保險，這兩年疫情百業蕭條裁員，不少人選擇做保險，因入場門檻不高，也代表競爭愈大。

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業界需要「補習社」

「也有一個問題是良莠不齊，惡性循環下令人感到不專業。業內有一標準是百萬圓桌MDRT，香港約5%從業員取得資格，餘下95%做甚麼呢？可能是兼職、hea做、不夠專業、無生意都不着緊。其實勤力去做，細有細做，不會搵不到食，因此我覺得保險培訓是必須的行業，間間保險公司培訓都是內部標準，要這行業長做兼做得好，單單告公司培訓是不足夠，一如學生需要補習社一樣。」

他說保險培訓是教人怎樣專業、有技巧去銷售。「當然視乎當事人想不想學，有幾想在此行業一展所長。既然認真做的不足一半，肯鑽研、肯學習已經能突圍而出了。」能否把握機遇，有時也是事在人為。

「斷六親」的行業？

有言「做保險斷六親」，Kargo更指網上更以「保險狗」來形容業界，其實這行業要考牌，全球業務運作也能缺乏保險，車輛在街上行駛也要有保險。但一些人對保險就是抗拒，有親友銷售保險就避之則吉，他強調：「這關乎人吧，如果人不好，做不做保險都會無朋友。以我為例，我從事這行，生活圈子反而大大擴闊。」

他提醒，專業做好這行業，提升自己更重要。「而且有時見到人，不必次次都講保險，有其他話題，大家都開心。」

記者：周美好