【哈日注意】壽司郎居酒屋海外首店夏天開幕　預告料理有驚喜將帶來全新感官體驗

▲ 杉玉室內環境。（杉玉提供）

香港壽司郎母公司FOOD & LIFE Companies（「F&LC」）宣布，今個夏天旗下「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」（「杉玉」）於香港開設海外首間分店，選址灣仔區。公司期望能透過「杉玉」為香港市民帶來老少咸宜且玩味十足的全新日式居酒屋，以嶄新多重感官體驗呈現日本地道居酒屋文化，銳意顛覆大眾對居酒屋的固有形象，期望能繼壽司郎後，再次於香港、以至國際市場，致力為顧客帶來更多優質且創新的日本美食。

即將於今夏正式登陸香港灣仔區的壽司郎居酒屋「杉玉」全球首間海外分店，以大眾化價錢為顧客提供充滿創意的居酒屋料理、玩味無限的餐飲氛圍，希望能成為適合不同受眾的相聚地點。

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「杉玉」取名源自於日本傳統釀酒文化，每逢酒商有新酒釀成均會於店門前的屋簷下掛上以新鮮採摘的杉樹枝葉綑綁製成的渾圓球體 - 杉玉。當青綠色的杉玉逐漸變成茶色，即代表釀製的清酒已經熟成。「杉玉」以此傳統文化為名，喻意為顧客帶來各式各樣的日本清酒及日本料理。

此外，餐廳在整體上加入不少創新玩味元素，希望呈現與別不同的日本居酒屋飲食文化，如在室內裝潢上，改以明亮燈飾及充滿活力，同時具有當地特色的插畫設計作佈置；在料理方面，亦融入了不少驚喜口味，期望為客人帶來前所未有的多重全新感官體驗。

「壽司郎SUSHIRO」繼2019年登陸香港，以超值價錢為香港市民大眾帶來逾100款高CP值人氣壽司及日本料理，廣受市民大眾愛戴及支持。FOOD & LIFE Companies為了答謝大家的熱烈支持，選址香港為壽司郎居酒屋品牌「杉玉」海外分店首站。

FOOD & LIFE Companies總經理水留浩一指，去年底正式將香港公司改名為FOOD & LIFE Companies Hong Kong Limited以配合未來業務發展，希望將更多優質和嶄新的飲食體驗帶給大家，而作為頭炮決定於今個夏天將帶來融合傳統與創新的非一般居酒屋「杉玉」帶來香港，打造出適合不同受眾的多元化居酒屋。更多有關「杉玉」的消息將於稍後公布。

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責任編輯：陳麗娜