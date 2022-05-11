【23條立法】鄧炳強：疫情影響立法工作　不傾向以「白紙草案」形式進行諮詢

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

保安局局長鄧炳強表示，《基本法》23條立法，不傾向以「白紙草案」形式進行諮詢工作，原因是這種諮詢模式具導向性。被問及會否留任下屆班子，鄧炳強回應說：「有關於我將來的工作，我從來都不想將來做些甚麼，我只是想如何貢獻社會，以及集中做好我現時保安局的工作。」

鄧炳強今日出席立法會會議後表示，《基本法》23條立法原本今年上半年提出諮詢，但受疫情影響，立法工作受影響，加上國際形勢變得複雜，當局須仔細研究如何將法例做好，以應對目前及將來挑戰。至於會否在本屆政府任期結束前提出立法建議？鄧炳強表示，當局會全力及盡快進行有關工作。

被問及《基本法》23條立法傾向以白紙還是藍紙形式進行諮詢，他回應說：「因為我們覺得白紙草案有個不好的地方，你把事情很詳細地寫出來，可能會有一個導向性，我們應該在諮詢階段廣納意見，大家廣納了大家意見之後，就交由一些專業的法律草擬人員草擬這個條例，包括我自己都不是一個專業的法律草擬人員，交回予專業人士。」

政府訂立法例，會先由律政司草擬條例草案。傳統上用藍色紙張印發，在《憲報》刊登，俗稱「藍紙草案」。當政府認為要就草案諮詢公眾，就會刊登「白紙草案」。若條例牽涉複雜技術問題，或未能於收集意見前作出立法建議，當局一般會以「白紙條例草案」作公眾諮詢。

另外，鄧炳強今日在立法會回應議員口頭質詢時表示，立法建議的7個罪類中，《港區國安法》已包括其中兩類，亦涵蓋其他現行法例，如《刑事罪行條例》、《官方機密條例》、《社團條例 》等，當局正研究就著相關條例進行更改工作或重新訂立一條新條例。

他續指，港府一直進行《基本法》23條立法的相關工作，除了研究相關全國性法律子其他司法管轄區的同類法律之外，當局並正檢視《港區國安法》的實施經驗，相關的現行法例的不足，並針對過去發生事情，務求制定有效、務實的方案及條文以應對有關的風險。

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記者：陳葆琳