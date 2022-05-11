【新冠肺炎】8間指定診所明起停運　周五起恢復普通科門診服務【附名單】

▲ (曾耀輝攝)

醫管局今日（11日）宣布，明天起轄下8間新冠病毒確診個案指定診所會停止運作，並於本周五（13日）起恢復普通科門診診所服務，而青衣長康普通科門診診所亦會於同日起恢復其夜間門診服務。

▲ 8間指定診所周五（13日）起恢復普通科門診診所服務。

局方指，在8間指定診所停止服務後，會維持15間指定診所的服務，以繼續支援社區確診病人。病人及其家人及照顧者可於指定診所的預約及服務時間內致電相關診所或透過醫管局一站式手機程式「HA Go」內的「預約指定診所」功能預約。

局方又稱，截至昨天下午5時，指定診所已為約122,600人次提供醫生診症服務，當中超過17,400人次為經「關愛預約專線」預約服務的較高風險確診病人。當局會繼續密切監察疫情發展及服務需求，特別是學校恢復面授課堂及政府放寬社交距離措施後的情況，並按疫情需要調整服務（包括指定診所及普通科門診診所的服務），為有需要的病人提供適切的治療。

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責任編輯：余思嵐