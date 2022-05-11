【好人好事】港媽元朗搭小巴遺手機折返　好心司機揮手迎接交還︰一直喺度等你

▲ 港媽元朗搭小巴遺下手機，幸獲好心司機代為保管交還。

遺失手提電話令人感到徬徨，不少失主會打定輸數找不回。日前，有位港媽很幸運，遇到好心小巴司機。她跟丈夫與兒子於元朗區等車，上了前往屯門的小巴，下車後發現遺留了手機在車廂內，港媽當碰運氣折返尋找，殊不知司機一直代她保管著手機，更說出一句話，令港媽很感動，大讚司機。

該名港媽於9日（星期一）在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，她分享了好人好事，特意發帖表揚一名好心小巴司機，事源在當天晚上大約6時半至7時，當時她跟丈夫與兒子同行，推着BB車一直截不到的士，又等不到巴士，疲累又狼狽，隨後他們一家上了一輛由元朗前往屯門的紅色小巴。

接（截）唔到的士又等唔到巴士，突然之間有架紅色小巴經過，佢仲俾我哋上車。

最新影片︰

搭小巴遺留手機

該小巴司機接載了他們一家三口，亦讓他們將BB車帶上車，港媽已很感激。之後，港媽一家下車前往用膳的地方，此時她發現電話不見了，她相信是遺留在剛才乘搭的紅Van上。她很焦急，擔心手機內珍貴的相片全不見了。

部電話唔見唔緊要吖，但係個仔啲相全部都喺晒入面，嗰啲係回憶！

司機一直代為保管等物主

雖然港媽當時預計找不回手提電話，但也有即刻回去小巴站「碰一碰運氣」，然而結果令她喜出望外。她在帖文中用了很多哭哭的emoji表達其心情，她感動得快要哭起來。

我都預咗冇㗎啦！點知過到去小巴司機揮手，同我講一直喺度等我！好感恩，元朗嘅人咁好！

原來司機發現了乘客留下了手提電話，拾起並替她一直保管，等她折返取回。失而復得，令港媽很開心，更感動司機的熱心。雖然她不記得司機名字及車牌，但也想出帖分享此事道謝，

我想讚一讚位司機先生，真心多謝你！

網民好人好事

網民大讚有關紅Van司機，好人好事。另外，有網民建議大家要將手機的重要資料及相片備份，「無諗過電話會壞會唔見咗？」，建議可上載至雲端，萬一找不回遺失的電話，也未至於損失慘重。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳