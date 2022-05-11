【打擊罪行】海關檢逾2200萬元冒牌貨物拘5人　涉冒牌手表電話配件太陽眼鏡

▲ 海關檢逾2200萬元冒牌貨物拘5人，涉冒牌手表電話配件太陽眼鏡。（曾秋文攝）

海關今日（11日）表示，檢獲約8萬件懷疑冒牌貨物，包括手表、電話配件、太陽眼鏡和時尚配飾等，估計市值超過2200萬元。案中5人被捕。

香港海關於今年4月20日至5月9日，展開為期兩星期，打擊跨境轉運冒牌貨，代號「追跡者二行動」。

今年年頭新年後，海關發現物流公司於第五波疫情後，由陸路物流低水平轉至海運物流到港，經過兩個月深入調查及勘察，海關鎖定多個涉及較高跨境轉運冒牌貨物風險物流拆貨場，經過一輪監視後，海關於4月26日一連兩星期展開行動，海關出動超過50人，偵破12宗案件，檢獲約8萬件無牌貨物，市值超過2,200萬元，行動中拘捕4男1女，就相對今年1月，上一輪追跡者一行動，就檢獲貨物數量及市值，為上次行動分別3倍及1.2倍。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正指，海關人員經過情報分析及實地勘察，鎖定多個位於元朗、青衣及葵涌風險較高拆貨場，並進行多次突擊搜查，共偵破12宗案件，當中10宗，貨物將轉往外地，包括歐美、中東、亞洲及非洲等地區，其餘2宗屬本地案件。

第一宗案件關於葵涌一間物流公司，檢獲一個載有兩個冒牌手袋及一對冒牌女裝鞋包裹，於是進行監控派遞行動，根據包裹上電話，成功聯絡到收貨人，隨後將貨物送到一個位於荃灣甲級寫字樓單位，行動中，海關即場拘捕一名25歲報稱文員收貨女子，並在其工作地點，再搜出19件冒牌貨件，包括手袋、飾物及女裝鞋等。調查發現女子於上址甲級寫字樓工作，並兼營網購，以通訊軟件與顧客聯絡，當收到客人訂單後，便採購冒牌貨到工作地點，之後再以本地速遞公司送至客人手上。貨物售價由數百至數千不等，為正貨價一成。

第二宗案件，關員於葵涌一物流公司，檢獲一個載有14對冒牌波鞋包裹。隨即根據包裹送遞地址，到觀塘一工廈進行包裹監控派遞行動，行動中海關偵破一個售賣冒牌波鞋及運動用品店舖，即場再檢獲880件懷疑冒牌貨品，並即場拘捕一名26歲收貨男售貨員，稍後再拘捕3名同為25歲男店主，調查發現店主於網上社交平台成立專頁，當收到本地或海外顧客訂單，便會採購貨品，貨物會儲存於店內儲存或銷售，顧客可到店上購買或要求送貨，貨物售價與正價貨品價錢接近。總結行動共拘捕4男1女，年齡介乎25至26歲，涉嫌違反商品說明條例，其中4人為店舖負責人，1人為店員，案件仍在調查中，被捕人士保釋候查。

海關發現疫情影響下，不法集團轉為銷售高價貨品至海外，包括手錶、耳機及太陽眼鏡等，以利潤抵消運費。海關於葵涌檢獲5,200隻冒牌手錶，價值500萬元，為歷來檢獲最大宗冒牌手錶單一案件。如成功轉至外地，可以5,000至10,000元銷售。海關亦發現不法集團為求逃避海關調查，會將冒牌貨品包裝加工，或不時將貨品轉至不同拆貨場，以增加海關調查難度。

海關版權及商標調查科版權及商標調查（行動）課監督洪漢榮指，海關今次搗破2宗店舖及網上專頁售賣冒牌貨品，海關呼籲市民要光顧信譽良好店舖，如有疑問可資詢商品持有人，慎防購入冒牌貨品。海關提醒店舖採購貨品時要審慎，切勿售賣冒牌貨品，售賣冒牌貨品屬嚴重罪行。根據商品說明條例，任何人因銷售而管有冒牌貨品即屬違法，一經定罪，可被判罰款50萬及監禁5年。市民可致電海關舉報熱線2545 6182，或專用電郵舉報。

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記者：黃傑偉