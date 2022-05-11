【消暑恩物】消暑美白抗氧去水腫　營養師拆解西瓜6大益處

▲ 營養師拆解西瓜6大益處。

夏日炎炎，不少人都愛吃水果消暑。西瓜其實是一個不錯選擇，註冊營養師Dietitian Vivian拆解其營養價值，在西瓜看似很高糖很高卡路里的背後，一碗其實只佔約45kcal，相等於一個奇異果的熱量。而不講不知，西瓜還含有豐富茄紅素及維他命C，適合貪靚人士。

最新影片：

Vivian近日在Facebook解構西瓜營養，西瓜有多達九成屬水份，有消暑解渴的功效，可降低中暑或抽筋的機會。此外，西瓜的茄紅素含量比番茄多出1.5倍，可減低自由肌對皮膚或身體的傷害，收抗氧防癌、美白抗衰老的功效。

▲ （圖片來源：Facebook專頁「註冊營養師 Dietitian Vivian」）

Vivian指出，有運動習慣的人士不妨運動後吃一碗西瓜。因為西瓜中的瓜氨酸，可以減輕運動後帶來的酸痛，減低恢復時間。至於類胡蘿蔔素（β-隱黃素）也可降肌肉酸痛感，加速運動復原。

此外，西瓜鉀含量高，可收去水腫、降血壓的功效。但值得留意的是，西瓜升糖指數（Glycemic index，GI）每100克為76，屬高升糖食物，患有糖尿病及腸易激人士需小心控制食用份量。

文章獲註冊營養師 Dietitian Vivian授權轉載，原文見Facebook專頁「註冊營養師 Dietitian Vivian」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳昊淋