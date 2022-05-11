【Super Market】荃灣街市豬肉檔阿威有對手　牛池灣「菜檔大眼仔」加入男神戰

▲ 荃灣街市豬肉檔型男阿威紅爆全城，掀起一股街市男神熱，其中牛池灣「菜檔大眼仔」被街坊發掘加入男神戰。

有「荃灣街市AK」之稱的豬肉檔型男阿威最近紅爆全城，有粉絲更為他開設facebook群組「荃灣鮮肉威威應援團」，迷倒大批主婦及少女，更掀起尋找各區街市隱世男神熱，其中有黃大仙街坊發現牛池灣街市菜檔有一名眼大大、白白淨的小鮮肉，照片一出迅即令網民心心眼！

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有網民在facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山……） 」上載照片，引述阿媽分享︰「牛池灣街市菜檔哥仔都唔差。」從照片所見，身穿黑色背心的「小鮮肉」皮膚白皙、眼大大、鼻高高，戴著口罩都可見他一臉青澀，加上一頭韓風齊蔭髮型，感覺秀氣乖巧。

▲ 街坊大讚牛池灣街市菜檔的大眼員工靚仔有禮貌。（「黃大仙區友」fb群組圖片）

帖文引起大批街坊留言讚揚這位「男生女相」的大眼仔，有曾幫襯他買菜的街坊大讚他有禮貌，「唔止靚仔，仲非常之有禮貌」、「呢個鲜好多」。

有街坊直言他的黑眼圈好深，卻引到本尊「上水」親自回覆多謝大家關心，原來這位大眼仔名叫Kelvin嘉俊，他解釋自己的工時好長，又要照顧狗狗。

日日都無得訓（瞓）呀……未放過假呀……又（每）朝4點幾起身梳洗餵狗出門做野（嘢），又（由）朝忙到夜晚6／7點呀……

年輕入行令街市充滿朝氣

街坊溫馨提點他要好好保重，又指現在多了年輕人入行做街市，尤其是父母做老闆，令街市充滿朝氣活力，「親民靚仔，帶旺本地民生經濟，阿媽日日買餸，開開心冧滋滋」。點擊即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳