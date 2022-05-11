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【Netflix電影】《禁室365天》續集登上熱播榜　由萬眾期待口碑逆轉變爛片?

娛樂 13:13 2022/05/11

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《365天之後》情慾戲更密集、更大膽。

被稱為「波蘭首部情色電影」的《禁室365天》（365 Days）前年在Netflix上架後引起哄動，當中多場大膽裸露情慾場面，令人將之與《格雷的五十道陰影》相比。續集《禁室365天之後：今時之慾》（365 Days : This Day）早前可說萬眾期待下播出，輕易登上Netflix全球熱播榜。

《禁室365天》系列改編自波蘭作家Blanka Lipińska的同名三部曲小說，描述黑社會大佬馬西莫將蘿拉狹持囚禁在自己的豪宅，給她365天的時間讓她愛上自己。蘿拉起初頑強抵抗，但在朝夕相處下，以及被馬西莫冒死拯救而感動，終於接受了他。但上集電影結尾卻出現一宗突襲事件，埋下伏筆。

蘿拉與馬西莫今集決定迎向新的開始。

新一集內容牽連到馬西莫與世仇的紛爭，更讓馬西莫的雙胞胎兄弟登場。另外，蘿拉因誤會新婚老公對她不忠，遂與神秘男子納喬遠走高飛。不料，這位令她想入非非的帥氣「園丁」正是馬西莫世仇家族的繼承人，兩男相遇，再度以一場留下懸念的意外收尾。

事隔兩年的續集終於面世，今集的情慾戲更密集、更大膽，幾乎每隔幾分鐘就有養眼情慾畫面出現，相比之下劇情卻顯得凌亂無章。沒有了第一集的霸道總裁設定，男女主角間更出現第三者，浪漫不再，徒剩情慾刺激。

女主角 Anna Maria Sieklucka 被譽為波蘭新一代情慾女神。

不少觀眾欣賞《禁室365天之後：今時之慾》後出現負面評價，大部分人表示戲中的三角關係不合情理；但同時觀眾亦對所謂的狗血而不合理的情節大感好奇，讓電影愈鬧愈旺，迅即登上全球熱播榜，形成「不叫好但叫座」的有趣情況。

Netflix先前已宣布未來將推出第三集，可預期男主角Michele Morrone、女主角Anna Maria Sieklucka皆會回歸演出，為這系列電影畫下句號。

作者：王嵐

最新影片：葛綽瑤訪問

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